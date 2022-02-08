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HDP'li Güzel için hazırlanan rapor Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na sunuldu

08 Şubat 2022 17:40

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin raporunu Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na sundu.

PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyasını ele almak için oluşturulan Hazırlık Komisyonu, kararını verdi. Komisyon, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde verdiği kararı bugün de Karma Komisyon’a sundu.
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