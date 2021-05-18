HDP'li Gergerlioğlu: Yüzyılın soykırımına sessiz kalan iktidar, Çin ile yaptığı 50 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını niye açıklayamıyor?

Milletvekilliği düşürülen ve Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Yüzyılın soykırımına sessiz kalan iktidar, Çin ile yaptığı 50 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını artık açıklasın. Niye açıklayamıyor?" dedi.

Twitter hesabından hükûmetin Uygur Türkleri politikasını eleştiren Gergerlioğlu, MHP seçmenine de seslendi. Gergerlioğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın Çin politikalarını takip etmeye, eleştirmeye devam edeceğiz. Yüzyılın soykırımına sessiz kalan iktidar, Çin ile yaptığı 50 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını artık açıklasın. Niye açıklayamıyor?

"İlkesizliğin ortağı olmak ne kötü! MHP seçmeni, Uygurlara tepki vermeyen MHP'ye, ne karşılığında bu zillete rıza gösterdiğini sormalı.

"Çok doğru işler yaptığım için cezaevine girdim. Cezaevine girdikten sonra aldığım mektuplar, destekler bu görüşümü pekiştirdi. Her kesimden destek geliyor. Ben burada, siz dışarda, hep birlikte Adalet Nöbeti'ni sürdüreceğiz. Umutlu olun, sonunda başaracağız."