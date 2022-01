HDP'li Gergerlioğlu: Yarın öbür gün devir değişir, AKP devrilir ve yaptıklarınızın hesabını yargı önünde verirsiniz

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Ulusal düzlemde şu anda tüm bürokratlar tavır değiştirmeye başladı. Yarın öbür gün devir değişir, AK Parti gider, Cumhur- zulüm ittifakı devrilir ve yaptığınız hukuk dışı işlemlerin hesabını yargı önünde verirsiniz” dedi.

Gergerlioğlu erken seçim çağrısı yaparak, "Gelinen nokta gerçekten vahim arkadaşlar. Ülkenin dış borcu şu anda 450 milyar dolar. Doların her 10 kuruş yükselmesinde ülkenin borcu artıyor. Düşünün son 1,5 ayda en az 1,5 artış oldu ne kadar büyük bir borç artışının olduğunu hepimiz görüyoruz. Bir an evvel erken seçime gitmekten başka bir çare yok." ifadelerini kullandı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün HDP Kocaeli il ve ilçe teşkilatlarına yönelik hukuksuz baskılarını eleştirdi. Gergerlioğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bizi yıldırmaya, geri adım atmaya zorluyorlar"

“Kocaeli’nde yaptığımız çalışmalarda gayri meşru, gayri hukuki bir şekilde üzerimizde baskılar estirmeye çalışıyorlar. Bizi yıldırmaya, geri adım atmaya zorluyorlar. Kocaeli’nde yaptığımız gençlik meclisi çalışmalarımızı da nasıl engellediğinizi çok iyi biliyoruz. Bütün bu engellemeleri yasamaya da taşıyacağız.”

"Şu anda tüm bürokratlar tavır değiştirmeye başladı"

“Kocaeli Valiliğine, İçişleri Bakanlığına çok net hatırlatıyorum. Tüm bu hukuksuzluklarınızdan vazgeçin. Ulusal düzlemde şu anda tüm bürokratlar tavır değiştirmeye başladı. Yarın öbür gün devir değişir, AK Parti gider, Cumhur- zulüm ittifakı devrilir ve yaptığınız hukuk dışı işlemlerin hesabını yargı önünde verirsiniz.”

“Ülkeyi uçuruma sürüklemeye devam ediyorlar”

“Ülkeyi uçuruma sürüklemeye devam ediyorlar” diyen Gergerlioğlu, “Gelinen nokta gerçekten vahim arkadaşlar. Ülkenin dış borcu şu anda 450 milyar dolar. Doların her 10 kuruş yükselmesinde ülkenin borcu artıyor. Düşünün son 1,5 ayda en az 1,5 artış oldu ne kadar büyük bir borç artışının olduğunu hepimiz görüyoruz. Bir an evvel erken seçime gitmekten başka bir çare yok. Şu anda berbat ettikleri ekonomiyi kurtarmanın tek yolu var, iktidardan gitmeleri ve bir an evvel bir erken seçime gitmek” ifadelerini kullandı.

"Yolsuzluk, vurgun had safhada!"

Gergerlioğlu, “İnsanlar dükkanlarını kapatıyorlar, iş yapamıyorlar, memurun, işçinin cebinden her gün para eksiliyor. Böylesi bir ortamda yolsuzluk, vurgun had safhada! Ruhsar Pekcan’ın yaptığı dolandırıcılık ile 128 milyar doların nereye gittiğine dair hesap vermemeler, ekonomideki bütün büyük yolsuzlukların ve vurgunların hesabını vermemeler sonucu gelinen nokta ortada. Tamamen bir ekonomik felaket tablosunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

İnsan hakları ihlallerine dikkat çeken Gergerlioğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece çözümsüzlüğün zamanını uzatıyorlar”

“Ekonomiyi mahvettikleri yetmezmiş gibi insan hakları alanında yaptıkları ihlalleri, Kürt meselesi alanında yaptıkları ihlalleri bitirmiyorlar ve ülkenin bütçesini mahvetmeye devam ediyorlar. Bütün bunlar yetmezmiş gibi partimize yönelik bir kapatma davası açmış durumdalar. Kobani davası yürüyor ve ülkedeki sorunları kapatmak ile davalar ile cezaevleri ile mahkemeler ile çözmeye çalışıyorlar. Biz buradan onlara söylüyoruz: Kesinlikle böyle bir çözüm çözüm değildir. Sadece çözümsüzlüğün zamanını uzatıyorlar”