HDP’li Gergerlioğlu: Türk lirasının, karşısında değer kaybetmediği tek para birimi Suriye’nin lirası

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türk Lirası'nın karşısında değer kaybetmediği tek para biriminin Suriye lirası olduğunu söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsatarak engellilerin Covid-19 salgını döneminde yaşadığı sıkıntılara işaret etti. Salgın döneminde engellilerin istihdam oranının yüzde 19 düştüğünü ifade eden Gergerlioğlu, "Kendilerine dağıtılan aylıklar konusunda büyük bir kayıpları var çünkü bir ayda yüzde 50 devalüasyon gelişti. Onlar şu an çok büyük zorluklar yaşıyor." diye konuştu.

Gergerlioğlu, Türkiye'de ekonomik açıdan büyük sorunların yaşandığını savunarak "Türk Lirası'nın, 2021'de karşısında değer kaybetmediği tek para birimi 10 yıldır iç savaşta olan Suriye'nin lirası. O kadar büyük bir ekonomik felaket yaşıyoruz çünkü insan hakları ve özgürlüklerden uzaklaştığınız zaman olacak olan budur." değerlendirmesini yaptı.

Gergerlioğlu, Cumhur İttifakı'nın iktidardan çekilmesi gerektiğini savunarak HDP'nin artık seçime gidilmesini istediğini aktardı.