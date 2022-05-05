HDP'li Gergerlioğlu: Trajikomik bir hadise yaşanıyor, polisler kapıdaki çelengi bekliyor

Sabah saatlerinde HDP Genel Merkezi'nin önüne evlat nöbetindeki 3 aile siyah çelenk bırakırken HDP'liler çelengi kaldırmak istemiş, polis ile arbede yaşanmıştı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, polisin HDP Genel Merkezi önüne konulan çelengi koruduğunu söyleyerek; "Trajikomik bir hadise yaşanıyor. Kapımızın önünde sabahtan beri bir çelenk var. 8-10 tane polis çelengi bekliyor." ifadelerini kullandı.

HDP Genel Merkezi içinden Artı Gerçek'e konuşan Gergerlioğlu, polisin HDP binasına vatandaşları almadığını, içeride bulunanların dışarıya çıkmasını isteyerek 'pazarlığa oturduklarını' söyledi. Gergerlioğlu; "Sabahtan beri pazarlık sürüyor. Absürt bir dayatma bu, kabul etmiyoruz. Biz de partimizde bekliyoruz." diye konuştu.

"Avukatlar da engellendi, ısrar edince darp edildi"

Gergerlioğlu'nun Genel Merkez'den yaptığı açıklama şöyle:

"Partimize giriş engellenmeye çalışılıyor sabahtan beri. Partimizin önünde provokatif bir eylem yapılmaya çalışıldı, bir siyah çelenk bırakılmaya çalışıldı. Polis de çelenki koruyor şu anda. Partililerimizin partiye girişi engelleniyor.

Parti sokağının üstü ve altından polis abluka kurmuş durumda ve vatandaşların partimize gelmesi engelleniyor. Avukat arkadaşlarımız giriş yapmaya çalıştı sokağın başından. Avukatlar da engellendi, ısrar edince darp edildi.

"8-10 tane polis çelengi bekliyor"

Oldukça ağır bir şekilde darp edildiler ve bir avukat arkadaşımız şu anda beyin travması şüphesiyle şehir hastanesine sevk edilmiş durumda. Vücudundaki izleri ve raporu gördüm. Çok kötü bir şekilde darp edilmiş.

Biz bunları kınıyoruz, kesinlikle kabul etmiyoruz. 21. yüzyılda, Ankara’da HDP Genel Merkezi’ne vatandaşların girişi engelleniyor. Vatandaşlar giriş yapmak için gayret gösteriyor ve darp ediliyor. Kapımızın önünde sabahtan beri bir çelenk var. 8-10 tane polis çelengi bekliyor.

"Absürt bir dayatma bu, kabul etmiyoruz, partimizde bekliyoruz"

Trajikomik bir hadise yaşanıyor. Parti önüne bırakılan çelengi bekliyorlar. ‘Ayrılın, gidin buradan’ diyoruz, ayrılmıyorlar. ‘Partinin içindekiler dışarı çıksın’ diyorlar. Partinin içindeki insanlardan size ne? Siyasi faaliyet, hakkımız. Neden çıkmasını istiyorsunuz?

‘Vatandaşlar çıksın biz öyle gideriz’ diye bir pazarlığa oturdular. Sabahtan beri pazarlık sürüyor. Absürt bir dayatma bu, kabul etmiyoruz. Biz de partimizde bekliyoruz."