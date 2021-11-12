HDP'li Gergerlioğlu: Sedat Peker'in iddialarını sorduğum için Bakan Kurum, bana iftiralarda bulunmuş; cevap vermem engelleniyor!

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in iddialarını sorduğu için konunun muhatabı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kendisine iftiralarda bulunduğunu ve iftiralara yanıt vermesinin engellendiğini söyledi.

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakını Sadık Soylu'nun Çevre Bakanlığı'nda nüfuzu olduğunu iddia etmiş; Gergerlioğlu konuyu Meclis'e taşımıştı.

Konuşmasının engellendiğini ifade eden Gergerlioğlu, “Ben deyince durduruyorsun Sayın Bakan deyince durdurmuyorsun. Adaletsizsin Sayın Başkan, adaletsizsin. Adaletsiz bir Başkansın böyle olmaz, böyle olmaz.. Benzim söylediğim aynı sözü söyledi, o zaman Sayın Bakan’a da sözünü geri al diyeceksin. Benim mikrofonumu kapattınız, ona devam dediniz adaletsizsiniz. Siz burada AKP’nin Başkanı değilsiniz, Komisyonun başkanısınız, böyle olmaz.. Savcılar harekete geçmiyor, burada milletin öğrenmesi gereken soruyu Bakan cevaplamıyor” ifadelerini kullandı.

Çevre Bakanı Kurum'un söz konusu iddiaları sorduğu için kendisine iftira atıldığını belirten Gergerlioğlu, "Millet adına milletten özür dilemeniz lazım" diye seslendi.

"İftiralara cevap vermem engelleniyor!"

Gergerlioğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Süleyman Soylu'nun yakını Sadık Soylunun Çevre Bakanlığı'nda bir nüfuzu olduğunu ve her tarafı etkilediği söylüyordu Sedat Peker. Ve ardından Erdal Kayapınar isimli Mekansal Planlama Genel Müdürü'ne FETÖ şantajı yapılarak birtakım işler yaptırdığını iddia etti. Bu konuda savcılar harekete geçmemiş; ben de sayın bakana soruyorum, "Bu iddialar karşısında ne diyeceksiniz millete" diye. Dönüyor bana yalanla hakaretle iftirayla cevap veriyor millet adına milletten özür dilemeniz lazım. Benim diyeceğim açık. Kimseye hakaret etmedim ama Sayın Bakan millete hakaret ediyor, iftira ediyor"