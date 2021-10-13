HDP'li Gergerlioğlu, Sedat Peker'in iddialarını Meclis'e taşıdı: İddialar doğruysa, söz konusu yurttaşların korunması için herhangi bir adım atılmış mıdır?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in SADAT ve ölüm listesi iddialarını Meclis'e taşıdı. Gergerlioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "İçerisinde gazetecilerin de bulunduğu söz konusu yurttaşların korunması için herhangi bir adım atılmış mıdır? Atıldıysa bu adımlar nelerdir" diye sordu.
Sedat Peker, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda içinde kendisinin ve açıklamalarını haber yapan bazı muhalif gazetecilerin de yer aldığı bir 'ölüm listesi' hazırlandığını iddia etti. Peker, "Harp okulları mülakatını 3 yıl yaptığı yönündeki iddialarlaa gündeme gelen SADAT'la ilgili de Rusya’nın Alfa timlerindeki kişilerle anlaşıp en yetenekli personeline kayıt dışı özel eğitim aldırdığını öne sürdü.
TIKLAYIN - Sedat Peker: Bazı muhalif gazetecileri de benim açıklamalarımı haber yaptıkları için ölüm listesine eklemişler
Gergerlioğlu iddiaları Meclis'e taşıyarak İçişleri Bakanı Soylu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
- İçinde Sedat Peker’in ve açıklamalarını haber yapan bazı muhalif gazetecilerin de yer aldığı bir 'ölüm listesi' hazırlandığını iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğruysa söz konusu ölüm listesini hazırlayanlar kimlerdir? Bu listeler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?
-
- İçerisinde gazetecilerin de bulunduğu söz konusu yurttaşların korunması için herhangi bir adım atılmış mıdır? Atıldıysa bu adımlar nelerdir? Söz konusu vatandaşlar konu ile ilgili uyarılmış mıdır?
-
- SADAT isimli şirketin Rusya’nın Alfa timlerindeki kişilerle anlaşıp en yetenekli personeline kayıt dışı özel eğitim verdirttiği iddiası doğru mudur? Bu iddia ile ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?
-
- İstihbarat ve suikast operasyonları uzmanlığı veren Alfa timlerinden eğitim alınmasının açıklaması nedir? SADAT tarafından eğitim aldırılan bu kişiler ne için ve kim için hizmet vereceklerdir?
-
- Üsküdar Üniversitesi rektörü Nevzat Tarhan’ın SADAT isimli şirket için psikolojik harp çalışmalarında bulunduğu iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa şirket ve Tarhan hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Bu soruşturmaların akıbeti ne durumdadır?