HDP'li Gergerlioğlu, Sedat Peker'in iddialarını Meclis'e taşıdı: İddialar doğruysa, söz konusu yurttaşların korunması için herhangi bir adım atılmış mıdır?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in SADAT ve ölüm listesi iddialarını Meclis'e taşıdı. Gergerlioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "İçerisinde gazetecilerin de bulunduğu söz konusu yurttaşların korunması için herhangi bir adım atılmış mıdır? Atıldıysa bu adımlar nelerdir" diye sordu.

Sedat Peker, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda içinde kendisinin ve açıklamalarını haber yapan bazı muhalif gazetecilerin de yer aldığı bir 'ölüm listesi' hazırlandığını iddia etti. Peker, "Harp okulları mülakatını 3 yıl yaptığı yönündeki iddialarlaa gündeme gelen SADAT'la ilgili de Rusya’nın Alfa timlerindeki kişilerle anlaşıp en yetenekli personeline kayıt dışı özel eğitim aldırdığını öne sürdü.

TIKLAYIN - Sedat Peker: Bazı muhalif gazetecileri de benim açıklamalarımı haber yaptıkları için ölüm listesine eklemişler

Gergerlioğlu iddiaları Meclis'e taşıyarak İçişleri Bakanı Soylu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: