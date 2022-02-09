HDP'li Gergerlioğlu’nun Aysel Tuğluk açıklamasına takipsizlik kararı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun HDP’li Aysel Tuğluk’un sağlık durumu için yaptığı açıklama hakkında takipsizlik kararı verdi. Gergerlioğlu, “Hasta mahpus Aysel Tuğluk dışarı çıksın’ demenin soruşturma konusu olmayacağını bir savcılık tetkiki sonrası öğrenmiş olduk, ironik olarak” dedi.

Aysel Tuğluk'u cezaevinde ziyaret talebi Adalet Bakanlığı tarafından reddedilen Gergerlioğlu, 6 Ocak’ta Tuğluk’un tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi önünde, “İkinci bir Garibe Gezer vakası mı olsun? Buradan Aysel Tuğluk’un cenazesi mi çıksın? Neyi bekliyorsunuz?” açıklamasını yapmıştı. Gergerlioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden de “Zulüm bitsin, adalet gerçekleşsin. Kandıra Cezaevi’ndeki Aysel Tuğluk çıkmalı!" paylaşımını yapmıştı. Bu paylaşımın ardından Gergerlioğlu hakkında TCK 301 (Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve organlarını aşağılama), TCK 277 (bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs) ve TCK 215 (suçlu ve suçluyu övme) suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, “İhbar ve şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar veya şikayetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığını dair karar verilir” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Gergerlioğlu, Kocaeli Başsavcılığı’nın bu kararına ilişkin şunları söyledi:

“Hasta mahpus Aysel Tuğluk dışarı çıksın’ demenin soruşturma konusu olmayacağını bir savcılık tetkiki sonrası öğrenmiş olduk, ironik olarak Hasta mahpuslar ölmesin’ demenin suç olduğunu iddia etmek bile ne kadar üzücü bir ülkede yaşadığımızı gösteriyordu. Aysel Tuğluk için Kandıra Cezaevi önünde arkadaşlarımızla yaptığım basın açıklaması sonrası TCK 301’den ve ‘bilirkişiye hakaret’ şu, bu gibi abuk subuk gerekçelerle hakkımda bir soruşturma başlatılmıştı. Bugün öğrendim ki takipsizlikle sonuçlanmış. Bu ne demek? Şu ana kadar hasta mahpuslar için yaptığımız tüm çalışmaların ne kadar önemli, değerli, olduğunu gösteren bir karar. Hasta mahpuslar için mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir karar. Çünkü, hasta mahpuslar yalnızlar ve acılar içinde kıvranırken dışarıda onlara sahip çıkmak gerektiği apaçık ortada."