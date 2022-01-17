HDP'li Gergerlioğlu’ndan son 10 günde yaşanan 15 iş cinayeti hakkında soru önergesi

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, son 10 günde yaşanan 15 iş cinayeti hakkında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Gergerlioğlu,"Türkiye iş cinayetlerinde yaralanma ve ölüm oranında Avrupa’da ve Dünya’da kaçıncı sıradadır?" sorusunu Bakan Bilgin'e yöneltti.

Gergerlioğlu'nun önergesinin açıklama kısmında, son 10 günde yaşanan iş cinayetlerine ilişkin şu kısa açıklamalar sıralandı.

Yeliz Günay. 30 yaşında. Aydın Kuşadası 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İki çocuk annesi.

Feyyaz Çalış. 30 yaşında. Antalya Elmalı'da inşaatta çalışırken elindeki malzemelerin yüksek gerilim hattıyla temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İki çocuk babasıydı, eşi 8 aylık hamileydi.

Ferdi Yılmaz. 34 yaşında, moto-kurye. İstanbul'da motosikletle sipariş götürürken bir otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Elazığlı.

Ramazan Öğütcü.. 36 yaşında. Kocaeli Kroman Çelik İşçisi. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bir çocuk babası, Kırşehir Boztepeli..

İhsan Ön.. 47 yaşında, ANL Elektrik İşçisi. Denizli Merkezefendi'de fabrika imalatında çalışırken yaklaşık üç metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Bahtiyar Özkan. 40 yaşında. Sakarya Arifiye'de çalıştığı işyerinde 8 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. İki çocuk babası.

İsmail Bilara. 57 yaşında. Erkin World Power'da gece bekçisi. Aydın Kuyucak'ta vinç imalatı yapan fabrikada saat 20.30 civarında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bir çocuk babası.

Cengiz İnan. 20 yaşında. Antalya Alanya’da çalıştığı inşaatın 7. katından düşerek hayatını kaybetti. Samsun Vezirköprülü..

Abdullah Kiraz.. 68 yaşında, maden işçisi. Muğla Milas'ta özel bir firmaya ait feldspat maden ocağında sürdüğü kamyonun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. 2019 Şubat ayında aynı bölgede üç maden işçisi kaya kütlesi altında kalarak hayatını kaybetmişti.

İbrahim Halil Kay. 39 yaşında. Batman Petrolspor Güreş Takımı'nın Baş Antrenörü. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Sosyal İşler Şefi.. Çorum'daki güreş şampiyonasına giden sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Petrol-İş Sendikası üyesi. 4 çocuk babası.

Dursun Ali Aksu. 52 yaşında. Konya Karatay BÜSAN Sanayi Sitesi'nde Ümit Jant Fabrikası'nda çalışırken hayatını kaybetti.

Samimi Değerkaya. 57 yaşında. Denizli Çivril'de 3 katlı inşaattın bahçesinin çevre düzenlemesi yapılırken koparak çatıdan düşen beton kalorifer bacasının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ramazan Tümer. 41 yaşında.. Banaz'da faaliyet gösteren Uşak Seramik Fabrikası'nda hammadde yükleme alanında manevra yapan kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti..

Hasan Kurban.. 43 yaşında.. Denizli Merkezefendi Servergazi Devlet Hastanesi’nde Radyoloji Teknikeri.. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.. Bir çocuk babası..

Özde Çivici. 30 yaşında. İzmir Selçuk Hitit Otel'de Halkla İlişkiler Sorumlusu. Otelde temizlik çalışmaları yapılırken pet su şişesi içinde bırakılan "mermer cilası"nı içmesi sonucu fenalaştı ve hayatını kaybetti.

Gergerlioğlu, Bakan Vedat Bilgin'in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: