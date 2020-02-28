HDP'li Gergerlioğlu'ndan sığınmacılarla ilgili önerge: Bu geçişler insan hayatını riske sokmaktadır

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu hükümetin aldığı karar sonrası 'sığınmacıların hayatlarını tehdit edecek şekilde Türkiye’den ayrılıyor olmasının' incelemesi için TBMM Göç ve Uyum Komisyonu'nu toplantıya çağırdı.

"Mültecileri artık tutamıyoruz bu sebeple gelişi güzel gitmelerine izin vereceğiz' demek; bu insanları ölüme göndermekle eşdeğerdir" diyen Gergerlioğlu, 'Göç ve Uyum Komisyonu acilen toplanmalı çözüm üretmelidir" çağrısında bulundu.

Önergede " TV'lerde insanların Ege’den botlarla gidiş görüntülerini seyrettirmek güvensiz yolla gidişleri cesaretlendirmek insan hakları bakış açısıyla örtüşmemektedir" denildi.

"Bu geçişler insan hayatını riske sokmaktadır' denilen önergede Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü'nün yayınladığı rakamlara yer verilerek Akdeniz’de boğulanların sayısına da yer verildi.

Rakamlara göre Akdeniz'de ölenlerin sayısı; 2014 yılında 3 bin 279, 2015 yılnda 3 bin 771, 2016'da 3 bin 521, 2017 yılında 2 bin 993 ve 2018'de 2 bin 275 kişi.