HDP'li Gergerlioğlu’ndan Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e “Şeref Madalyası” verilmesi için kanun teklifi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, aşıyı bulan Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e “Şeref Madalyası” verilmesi için Madalya Ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verdi.

Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu teklifin gerekçesinde şunları kaydetti:

Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla geliştirilen aşısının COVID-19'a karşı yüzde 90 etkili olduğu haberi, virüse karşı küresel mücadelede bir dönüm noktası olarak müjdelenmiştir. Bu aşının bulunması ülkemizde de sevinç ile karşılanmıştır. Ülkemizdeki sevincin kaynağı sadece aşının bulunması değildir. Sevincimizin kaynağı bu aşıyı bulan Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in bizim coğrafyamızın insanları olmasıdır. Elbette insanlarımızın Türkiye’de bilim için uygun ortamların yeterince olmaması özgür düşüncenin ifade özgürlüğünün yeteri kadar desteklenememesi sebebiyle ülkemizde bilim yapma imkânı bulamasalar da onları izleyen gençlerimize büyük bir umut ve rol model olmuşlardır. Bu özgüveni gençlerimize çocuklarımıza aşılamaları bizim için ürettikleri aşı kadar değerlidir. Bu insanlarımızın yaptığı çalışmayı daha görünür hale getirmek gelecek nesillerimize örnek olmaları hasebiyle kendilerine “Şeref Madalyası” verilmesi yerinde olacaktır.

Bu amaçla söz konusu “Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” hazırlanmıştır.