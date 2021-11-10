HDP'li Gergerlioğlu'ndan Kamu Denetçiliği Kurumu'na, KHK’lının çocuğuna engelli aylığı verilmemesi tepkisi

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu'na KHK'lı çocuğuna engelli aylığı verilmemesini sorduğunu, KDK'nın ise buna "böyle bir başvuru yoktur" şeklinde yanıt verdiğini aktardı. Gergerlioğlu, ailenin yaptığı başvurunun belgesini paylaşarak, "Yalan dolan kırk yalan" diyerek tepki gösterdi.

Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Yalan dolan kırk yalan. @TRombudsman ! Bütçe görüşmelerinde @TRombudsman ‘a KHK’lının çocuğuna engelli aylığı verilmemesini sormuştum. @TRombudsman da “böyle bir başvuru yoktur” demişti! Ailenin resmî başvurusunu ve RET cevabını milletimizin takdirine sunuyorum!""