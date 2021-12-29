HDP’li Gergerlioğlu’ndan Bakan Soylu’ya: KHK’lar ile ihraç edilenleri aşağılama yerine, yarın hukuk önünde vereceğin hesabı düşün sen!

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 'terör' teftişi'ne ilişkin olarak yaptığı "Aziz milletimize sormak istiyorum. Siz TSK'dan Fetöcü olduğu için ihraç edilen bir kişiyi şirketinize alır mısınız? Kendi evinizin önünde güvenlik görevlisi olarak bulunmasına rıza gösterir misiniz?" açıklamasını eleştirdi. Gergerlioğlu, Soylu'ya "KHK’lar ile ihraç edilenleri aşağılama yerine, yarın hukuk önünde vereceğin hesabı düşün sen!" diye seslendi.

Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok konuşma! 10 KHKlı milletvekili olarak TBMM'e bile girdi. Boş kağıdın altına imza attığınız uyduruk KHKlar ile ihraç edilenleri aşağılama yerine, yarın hukuk önünde vereceğin hesabı düşün sen! Sedat Peker'in tek bir iddiasına cevap veremeyen, kalkmış boş boş konuşuyor." ifadesini kullandı.