HDP'li Gergerlioğlu'ndan Bakan Nebati'ye gönderme: Biz onların gözüne baktığımız zaman haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik görüyoruz!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi anımsatarak, “Biz onların gözüne baktığımız zaman ne görüyoruz? Haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik görüyoruz! Başka ne görüyoruz? Yağma ve talan hevesi görüyoruz. Daha başka ne görüyoruz? İktidardan düşme korkusu görüyoruz” dedi.

Gergerlioğlu’nun konuşması şöyle:

“Değerli halkımız biz bugün miting meydanlarında tecrite, yoksulluğa, savaşa, haksızlığa, hukuksuzluğa ‘hayır’ demek için buradayız. Onlar ne diyorlar? İktidarın bir bakanı var ne dedi arkadaşlar? ‘Gözlerime bakın, ışıltıyı görürsünüz.’ Dedi değil mi? Biz onların gözüne baktığımız zaman ne görüyoruz? Haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik görüyoruz! Başka ne görüyoruz? Yağma ve talan hevesi görüyoruz. Daha başka ne görüyoruz? İktidardan düşme korkusu görüyoruz!

"Kocaeli il ve ilçelerinde dolaşıyoruz mahvetmiş durumdalar"

İnanın ki Türkiye’nin dört bir tarafında, Kocaeli il ve ilçelerinde dolaşıyoruz mahvetmiş durumdalar, ülkeyi perişan etmiş durumdalar. Her kesimden esnaf net bir şekilde bunu bize söylüyor. Sata sata ülkeyi bitirememişler arkadaşlar! Bakın daha sattıkları yetmemiş daha yeni başka devlet kurumları bulmuşlar onları satacağız diyorlar daha 2-3 gün önce açıklandı.

"Faizi kurallara uygun olmadan düşürüyor"

Ekonomiyi berbat ettiler! İktisadi kurallara uymadan faizi düşüreceğim diyor o saraydaki! Ne oluyor? ‘Aman efendim etme, eyleme olur mu böyle bir şey?’ diyenleri dinlemiyor. Faizi kurallara uygun olmadan düşürüyor, dolar, enflasyon fırlıyor güya üretimi arttıracakmış yahu senin bu politikalarınla ne üretim artar ne dolar iner ancak yağma ve talanınızı arttırırsınız!

"Fakir daha fakir oldu"

Değerli arkadaşlar bu politikalar sonucunda ne oldu? Zengin daha zengin oldu, fakir daha fakir oldu. Zenginden alınması gereken vergiler ne oldu? Düşürüldü veya alınmadı! Fakirden daha çok vergi alındı! Vergi üstüne vergi yüklendi! Öyle bir torbaları var ki bir yerden patlak veriyor bir parmaklarını sokup orayı kapatıyorlar, bir başka yerden patlak veriyor bir başka parmaklarını sokup orayı kurtarmaya çalışıyorlar ama bilmiyorlar ki sonunda o torba patlayacak, infilak edecek haberleri bile yok!

"Bu iktidardan kurtulalım yeter artık"

Ülkeyi getirdikleri nokta işte burası! Bakın ben günlerdir Kocaeli il ve ilçelerimizde esnafımızı dolaşıyoruz, çoğu esnaf iş yapmıyor. Esnaf diyor ki: ‘Gelirin, gideri karşılamadığı bu işi niye yapayım? Tezgahımı kapatıp gideceğim!’ maalesef durum bu! Maalesef ki hani Erdoğan dedi ya: ‘Bu daha iyi günleriniz’ dedi, tehdit ederek söyledi ya aslında maalesef ki ekonomik açıdan işin doğrusu böyle! Bu daha iyi günlerimiz enflasyon giderek artacak arkadaşlar! Giderek artacak ve ülkeyi mahvedecekler! Biz diyoruz ki; vakit kaybetmeyelim, bu mitinglerle bir an evvel diyoruz ki seçim gelsin, bu iktidardan kurtulalım yeter artık! Edi bese diyoruz!

"Erdoğan'a buradan 4.ayeti hatırlatıyorum"

Güya diyor ki: ‘Nass var, faizi düşüreceğim.’ Diyor. Ben onlara sormak isterim: Nas; Roboski katliamına susmak mı? Söyleyin, Nas; işkencelere ve işkencecilere karşı susmak mı? Nass; yüzbinlerce insanı yargısız infazla işinden atmak mı? Nass; yetimin, öksüzün, hakkını talan etmek mi? Ranta peşkeş çekmek mi? Güya dini istismar ediyor, Allah’a şükür biz dinimizi çok iyi biliyoruz! Bakın ben o Erdoğan’a buradan 4. Ayeti hatırlatıyorum. ‘Allah’ın dininin bir kısmını satmayı, bir kısmını ortaya koyanlar gizleyenlerin karınlarında ateş vardır.’ Diyor. Dini kimse istismar etmeye çalışmasın, dini istismar edenin başına felaketler gelir.

"Soylu'nun Suçişleri Bakanı olduğunu bilmiyor muyuz?"

Öyle bir ülke oluşturdular ki sıradan legal bir faaliyette bulunsanız sizi terörist ilan ediyorlar arkadaşlar ama bakın bu ülkenin bir bakanı var adı ne tahmin ediyorsunuz? Evet Süleyman Soylu Sedat Peker’in yüzlerce sorusuna tek bir cevap verebildi mi arkadaşlar? Soylu’nun İçişleri Bakanı değil Suçişleri Bakanı olduğunu bilmiyor muyuz? Bu ülkede terörist diye önüne gelene mazluma, mağdura dersiniz ama biz neyin ne olduğunu, toplum neyin ne olduğunu bilmiyor mu arkadaşlar? Öyle politikalar izliyorlar ki; gerçekten ülkeyi mahvettiler.”