HDP'li Gergerlioğlu'ndan avukat Aytaç Ünsal için İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na acil çağrı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, ölüm orucunun 211. gününde olan ve sağlık durumu gittikçe kötüleşen avukat Aytaç Ünsal için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na 'acil toplanma' çağrısı yaptı.

Adli Tıp Kurumunun "hapishanede kalamaz" raporuna rağmen tahliye edilmeyen ve daha sonra hastaneye kaldırılan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın hastaneye kaldırıldığını hatırlatan Gergerlioğlu, "Kamuoyunun itirazlarına Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın ölüme götürüldüğünü söylemesine rağmen iktidar söylemleri kulak arkası etti. Sonuç olarak da Av. Ebru Timtik açlık grevinin 238. Gününde yaşamını kaybetti" dedi.

"Vücudunda yaralar çıkmaya başladı"

Doktor raporuna göre Aytaç Ünsal'ın hayati riskinin bulunduğu belirtilen açıklamada, "Hayati riski olan bir insanın cezaevinden daha ağır koşulları olan bir yerde 33 gündür tutulduğu, kaldığı yerde havalandırma olmadığı, kaldığı yerde ışıkların sürekli açık tutulduğu, havalandırmanın olmaması nedeniyle sağlık durumunun daha da kötüleştiği, içeriye giren jandarmalar yüzünden Aytaç Ünsal’ın düzenli uyku uyuyamadığı, bacaklarının çok ağrıdığı, kollarının uyuştuğu ve vücudunda yaralar çıkmaya başladığı. Kendisinin yürümekte zorluk çektiği, dosyası Yargıtay’da olan Aytaç Ünsal’ın hala bir karar çıkmasını beklediği belirtilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya şu şekilde devam edildi:

"Devletin 1. görevi vatandaşlarını yaşatmaktır. 3686 Sayılı TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununun 4. Maddesindeki görevler İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu bu konuda İnsan Haklarından yana pozisyon almasını gerektirmektedir. Bu sorumluluktan Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu başta olmak üzere hiçbir üye kaçamaz. Adil yargılanma haklarını ihlal edildiğini iddia eden ve buna dikkat çekmek için ölüm orucunda olan avukatların durumu İnsan Haklarını İnceme Komisyonu görmezden gelemez.

"Acilen toplanarak, sağlıkçıların da bulunduğu bir heyetle Ünsal'ı ziyaret etmeliler"

Bu bağlamda, iddiaların İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından ilgililerden bilgi talep istemek suretiyle incelenmesini, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun acilen toplanarak sağlıkçı üyelerinin de aralarında bulunduğu bir heyetle Aytaç Ünsal’ı derhal ziyarette bulunmasını arz ve talep ederim"