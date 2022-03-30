HDP’li Gergerlioğlu’ndan Adli Tıp Kurumu’na: Yüzde 91 engelli ağır hastanın ölmesini mi bekliyorsun?

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adli Tıp Kurumu'na, " Yüzde 91 engelli ağır hastanın ölmesini mi bekliyorsun?" diye seslendi.

Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeki Bektaş'ı, milletvekili ile Diyarbakır Cezaevi'ni gezerken koğuşta çok kötü bir halde görmüştüm. Baskımız sonrası 1 haftada infaz ertelemesi almıştı. Şimdi rutin erteleme yapılmadı ve yine cezaevinde! Edi bese! Yeter artık! Adli Tıp Kurumu, yüzde 91 engelli ağır hastanın ölmesini mi bekliyorsun?" ifadesini kullandı.