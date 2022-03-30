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HDP’li Gergerlioğlu’ndan Adli Tıp Kurumu’na: Yüzde 91 engelli ağır hastanın ölmesini mi bekliyorsun?

"Yeter artık!"

30 Mart 2022 16:36

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adli Tıp Kurumu'na, " Yüzde 91 engelli ağır hastanın ölmesini mi bekliyorsun?" diye seslendi. 

Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeki Bektaş'ı, milletvekili ile Diyarbakır Cezaevi'ni gezerken koğuşta çok kötü bir halde görmüştüm. Baskımız sonrası 1 haftada infaz ertelemesi almıştı. Şimdi rutin erteleme yapılmadı ve yine cezaevinde! Edi bese! Yeter artık! Adli Tıp Kurumu, yüzde  91 engelli ağır hastanın ölmesini mi bekliyorsun?" ifadesini kullandı. 

HDPÖmer Faruk Gergerlioğluengelliağırhasta
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