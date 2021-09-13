HDP'li Gergerlioğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ayşe Özdoğan tepkisi: Adeta bir felaketi yaşayan bu kadına yapılan tüm vicdanları sızlatıyor

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, FETÖ soruşturması kapsamında cezası onanan sinüs kanseri Ayşe Özdoğan'ın çağrısını paylaştı. Gergerlioğlu, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun 'yeniden rapor al' yönündeki yanıtıyla ilgili Adalet Bakanlığı'na "Ağır hastalık, kanser ortada, daha?" şeklinde tepkisini gösterdi.
Terör örgütü üyeliğiyle suçlanan ve hapis cezası alan Ayşe Özdoğan, Maxciller sinüs kanseri. Sol üst çenesi, dişleri, elmacık kemiği, tükürük bezleri alındı ve şimdi önünde dört ameliyatı daha varken cezaevine girmek istemiyor.
Ayşe Özdoğan ise Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:
"Artık dayanacak gücüm kalmadı. Neden bu kadar eziyet. Engelli raporum, MR, tomografı, PED sonuçlarım ameliyat epikrizm hepsi ellerinde mevcut."
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