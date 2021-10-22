HDP'li Gergerlioğlu’ndan 23 savcı ve 3 hâkim hakkında suç duyurusu

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisine yönelik hakaretlere takipsizlik veren 23 savcı ve 3 hâkimi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSK)şikâyet etti ve haklarında suç duyurusunda bulundu. Gergerlioğlu, "Milletvekillerine, insan hakları savunucularına ve hukukçulara yönelik yapılan hakaretlere savcılıklar tarafından takipsizlik veriliyor" dedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Gergerlioğlu, "Yüzlerce suç duyurusu belgemiz burada, bana yönelik yapılan hakaretlerin hepsi burada ama maalesef savcılıklar hepsine takipsizlik kararı verdi. Bu skandaldır. İçeriklerini görseniz ağza alınmayacak küfürler, hakaretler var. Savcılıklar tarafından üstü kapatılarak takipsizlikle sonuçlandı" dedi.

"Özellikle HDP milletvekillerine yapılıyor"

Yaptığı başvurulara "uyduruk ve hukuk dışı gerekçelerle" takipsizlik kararı verildiğini savunan Gergerlioğlu, insanların en basit düşüncelerini ifade özgürlüğü kapsamında söylediği zaman engellendiğini, cezaevine atıldığını hatırlattı:

"Yaptıkları suçtur, sadece bana değil birçok siyasetçiye ve özellikle HDP milletvekillerine yapılıyor."

"Haksızlık yapılıyor"

23 savcı ve 3 hakimi, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) da şikayet ettiğini aktaran Gergerlioğlu özetle şöyle dedi:

"Başsavcılık vekili ile görüşeceğim. Diğer yetkililerle de görüşeceğim. Sonuna kadar takipçisi olacağım. 84 milyon insanın hakkını savunurum, bana yönelik haksızlıkların da karşısında dururum. Dünyanın hiçbir yerinde bu hakaretlere işlem yapılmaması mevzu bahis değildir ama Ankara Adliyesi'nde bu oluyor. Buradan hakimleri, savcıları diğer kurumlardan önce millete şikayet ediyorum. Ben milletin vekiliyim bana haksızlık yapılıyor, mağdur ediliyorum."