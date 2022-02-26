HDP’li Gergerlioğlu: İnsanlar Sincan Cezaevi’nden 16’lı, 30’lu guruplar halinde karga tulumba Diyarbakır ve Van cezaevlerine götürülüyor

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara Sincan Cezaevi’ndeki tutuklu ve hükümlülerin 16’lı, 30’lu guruplar halinde “nereye dahi gideceklerine hakkında bilgi verilmeden, karga tulumba” Diyarbakır ve Van cezaevlerine götürüldüklerini söyledi.

HDP’li Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek, “Neler oluyor?” diye sordu. Gergerlioğlu konuya dair bir açıklama beklediklerini ifade etti.

Gergerlioğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Neler oluyor? Açıklamanızı bekliyoruz!

Ankara'daki Sincan cezaevinden nereye dahi gideceklerine hakkında bilgi verilmeden, karga tulumba, 16’lı, 30’lu guruplar halinde, insanlar Diyarbakır ve Van cezaevlerine götürülüyor."