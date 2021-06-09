HDP'li Gergerlioğlu: İktidar da Marmara Denizi gibi, Peker konuşunca kirlenmenin yüzeyde değil, dipte olduğu anlaşıldı

Milletvekilliği düşürülen ve cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, "İktidar da Marmara Denizi gibi, Peker konuşunca kirlenmenin yüzeyde değil, dipte olduğu anlaşıldı" değerlendirmesini yaptı.

Gergerlioğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İktidar da Marmara Denizi gibi. Peker konuşunca kirlenmenin yüzeyde değil, dipte olduğu anlaşıldı. 'Beka' deyip duranlar yüzünden bu toprakların bekası olan Marmara Denizi'ni kaybediyoruz. Hırs ve gasptan başkasını bilmeyen iktidarın topluma yaşattığı bu." ifadesi kullanıldı.