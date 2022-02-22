T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li Gergerlioğlu: Gizli belgelerde OHAL hukuksuzluğu; KHK ihraç nedeni, eşinin ihraç olması

"İşte soykırım böyle yapıldı!"

22 Şubat 2022 21:40

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, eşinin KHK ile ihraç olması nedeniyle görevinden uzaklaştırılan devlet memuruyla ilgili belgeyi paylaştı. Gergerlioğlu, "İşte soykırım böyle yapıldı! KHK ihraç nedeni: Eşinin ihraç olması!" açıklamasında bulundu.

Gergerlioğlu'nun paylaştığı belgelerde Azize Aydın ve Nihal Semerci'nin görevinden uzaklaştırılma nedeninin, "672 sayılı KHK ile eşinin Devlet Memurluğundan çıkarılması" olduğu belirtiliyor.

Gergerlioğlu belgeleri Twitter hesabından şu notla paylaştı:

"Hangi anayasada eşten dolayı cezalandırma var?"

"Belgeleri açıklıyorum! Dünya görsün! İşte soykırım böyle yapıldı! KHK ihraç nedeni: Eşinin ihraç olması! Gizli belgelerde OHAL hukuksuzluğu. Bütün bunların onbinlercesi Türkiye'de yapıldı! Hangi anayasada eşten dolayı cezalandırma var?"

gergerlioğluKHKihraçmemur
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24