HDP'li Gergerlioğlu: Fuat Oktay'a kayıp Yusuf Bilge Tunç'u sordu: Suçluluk psikolojisiyle mi bu fotoğrafa bakmıyorsunuz?

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurul'da 500 gündür kayıp olan Yusuf Bilge Tunç'un fotoğrafını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a göstererek; "500 gündür kaçırılmış olan Yusuf Bilge Tunç'un fotoğrafına bir suçluluk psikolojisiyle mi bakmıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

HDP'li Gergerlioğlu, 6 Ağustos 2019'dan beri kayıp olan Yusuf Bilge Tunç'u Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu.

Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul'da şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Fuat Oktay, niye inkar ediyorsunuz? Öldürülen Kürtleri, binlerce fail-i meçhulleri vekillerimiz bugün size sordu. Niye bunlara cevap vermiyorsunuz? Kaçırılan işkence edilen yüzlerce insanı sorduk "MİT yasasında böyle bir suç yok" dediniz; iyi de biz size yasalara uyun diyoruz. Hukuka anayasaya uyun diyoruz. Bakın size şu fotoğrafını gösterdiğim Sayın Fuat Oktay, bakınız 500 gündür kaçırılmış olan Yusuf Bilge Tunç'un fotoğrafını gösteriyorum; niye bakmıyorsunuz? Bir suçluluk psikolojisiyle mi bakmıyorsunuz? 500 gündür Türkiye Cumhuriyeti devletinde bir insan kaçırılmış niye bu insan hakkında bir bilgi verilmiyor? Böyle bir skandal olamaz! Niye insanlar susuyor buna? Geçen sorduğumda bu sorunun yanıtı için polemiğe sığınmıştınız"