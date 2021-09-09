HDP'li Garo Paylan, yüksek kira fiyatları Meclis gündemine taşıdı: Maaşının üzerindeki ev kirasını vatandaş nasıl ödeyecek?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, son dönemin en çok tartışılan konulardan biri olan yüksek kira fiyatlarını Meclis gündemine taşıdı. Paylan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde "Maaşının üzerindeki ev kirasını vatandaş nasıl ödeyecek?" diye sordu.

HDP'li Garo Paylan, yüksek kira fiyatlarına ilişkin olarak bir soru önergesi verdi.

Pahlan, önergesinde, "Yüksek enflasyon ve pandemi sonrası oluşan talep nedeniyle ev kiraları uçuşa geçmiştir. Açlık ve yoksulluk sınırı altında gelirle yaşamak zorunda bırakılan milyonlarca yurttaşımız yükselen ev kiralarını ödeyememektedir. Ülkemizde, batı ülkelerindeki gibi kiracıyı koruyan bir sistem olmadığı için, ev sahipleri düşük kira ödeyen kiracılarını çıkarıp, yüksek kiraya vermeye çalışmaktadır. Yüksek kirayı ödeyemeyen çok sayıda kiracı, ev sahiplerinin icra takibi ve tahliye talebiyle yüz yüze kalmaktadır" ifadelerini kullandı.

Paylan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a şu soruları sordu: