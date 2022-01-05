HDP’li Garo paylan: Yandaş müteahhitlere aktarılan 80 milyar TL’yi keselim, 84 milyon yurttaşımıza elektrik ve doğal gazı ücretsiz sağlayalım

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, elektrik ve doğal gaza gelen zamlar üzerine TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Paylan, “Diyoruz ki gelin ihtiyaç sınırına kadar doğal gaz ve elektriği ücretsiz yapalım. Bu mümkün mü? Mümkün. Hesabını yaptık, her bir haneye ihtiyaç sınırına kadar doğal gaz ve elektriği ücretsiz sağlamanın maliyeti 80 milyar TL. Peki bu 80 milyar TL neye tekabül ediyor? Türkiye’nin bütçesinden yalnızca 5 tane müteahhitte 80 milyar TL para aktarılıyor. Bir yanda beş tane müteahhit bir yanda 80 milyon yurttaşın elektriği ve doğal gazı. Gelin bu yandaş müteahhite aktarılan 80 milyar TL’yi keselim ve 84 milyon yurttaşımızın elektriği ve doğal gazını ücretsiz olarak sağlayalım” dedi.

Yeni yıla girerken doğal gaz ve elektriğe yapılanlar başta olmak üzere zamlara tepkiler sürüyor. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM’de basın toplantısı yaparak, doğal gaz ve elektrik faturalarına ilişkin HDP olarak kanun teklifi hazırladıklarını söyledi.

Paylan, zamları eleştirirken, "Geçtiğimiz yıl milyonlarca yurttaşımızın doğal gazı ve elektriği faturalarını ödeyemedikleri için kesildi. Sen ödenemeyen bu faturalara yüzde 100’den fazla zam yaptın. Diyorsun ki bu faturalar ödenecek, nasıl ödenecek sayın Erdoğan? Bunun cevabı var mı?" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

HDP’li Paylan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Faturalar daha da fahiş bir hal aldı”

Mazota, köprüye içkiye, sigaraya zam. İğneden ipliğe her şeye zam yağmuru altında kaldılar. Sayın Erdoğan, ‘asgari ücrete yüzde 50 zam yaptım’ demişti ama daha asgari ücretinin cebine bu zam girmeden, bu kaşıkla verilen zamlar kepçeyle geri alınmış oldu. Özellikle iki kalemde çok fahiş zamlarla karşı karşıya kaldık, elektrik ve doğal gaz. Yurttaşlarımızın elektrik faturalarına yaklaşık yüzde 100 zam geldi. Doğal gaz faturalarına ise yüzde 25’in üzerinde zam geldi. Özellikle elektrik ve doğal gaz zamları yurttaşlarımız için zaten ödenemez bir durumda olan faturalar daha da fahiş bir hal aldı.

“En mütevazı evin faturaları 1000 tl iken bu faturalar nasıl ödenecek”

Mütevazı bir eve 250 TL elektrik faturası geliyordu, yine mütevazi bir eve 500 TL de doğal gaz faturası geliyordu zamlardan önde. Şu anda mevcut zamlarla beraber, mütevazi bir eve en az 400 TL elektrik faturası, yine mütevazi bir eve en az 700 TL doğal gaz faturası gelecek. Bu iki faturayı topladığımızda en az 1000 TL yapıyor. Ben buradan sayın Erdoğan’a soruyorum, en mütevazi bir eve gelecek doğal gaz ve elektrik faturalarının toplamı 1000 TL iken bu faturalar nasıl ödenecek?

“Bak Kazakistan yurttaşları, benzine, mazota zam geldi diye isyan ettiler”

Yurttaşlarımız doğal gaz ve elektrik faturaları zamları, içki ve sigara zamları, köprü ve otoyol zamları altında inim inim inliyorlar. Bıçak kemiğe dayanmış durumda ama sarayda oturanlar bunun farkında değiller. Bir gecekonduda oturan yurttaşımız 1000 TL elektrik ve doğal gaz faturası ile karşı karşıya kalacak, 1000 odalı sarayında oturan sayın Erdoğan, ‘şu anda ben daha da fazla yüklerim, yurttaşlar da sesini çıkaramaz, eğer sokağa çıkarsanız da canınızı yakarım’ diyor. Ama sayın Erdoğan, bıçağın kemiğe dayandığını farkında değil misin? Bak Kazakistan yurttaşları, benzine, mazota zam geldi diye isyan ettiler. Sen diyorsun ki ben zamları sana yüklerim, bu zamları alırım, yandaşlarıma aktarırım ama sen sesini çıkaramazsın diyorsun. Bu ses bir gün çıkacak. Şu anda yurttaşlarımız ekmeğe muhtaç hale gelmiş durumdalar ve faturalarını ödeyemiyorlar.

“Saraydaki vicdansızların yerine 600 milletvekili olarak bizler sorumluluk almalıyız”

Geçtiğimiz yıl milyonlarca yurttaşımızın doğal gazı ve elektriği faturalarını ödeyemedikleri için kesildi. Sen ödenemeyen bu faturalara yüzde 100’den fazla zam yaptın. Diyorsun ki bu faturalar ödenecek, nasıl ödenecek sayın Erdoğan? Bunun cevabı var mı? Milyonlarca yurttaşımızın doğal gazı ve elektriği kesiliyor ve bu sayı bu zamlarla birlikte fahiş bir şekilde artacak. Bu noktada saraydaki vicdansızların yerine 600 tane milletvekili var burada. Saraydaki vicdansızların yerine 600 milletvekili olarak bizler sorumluluk almalıyız. TBMM, bu kara kışta faturalarını ödeyemeyen yurttaşlarımızın derdine derman olmalı.

“Yandaş müteahhite 80 milyar TL’yi keselim elektriği ve doğal gazı ücretsiz sağlayalım”

HDP olarak biz bir kanun teklifi hazırladık. Diyoruz ki gelin ihtiyaç sınırına kadar doğal gaz ve elektriği ücretsiz yapalım. Bu mümkün mü? Mümkün. Hesabını yaptık, her bir haneye ihtiyaç sınırına kadar doğal gaz ve elektriği ücretsiz sağlamanın maliyeti 80 milyar TL. Peki bu 80 milyar TL neye tekabül ediyor? Türkiye’nin bütçesinden yalnızca 5 tane müteahhite 80 milyar TL para aktarılıyor. Bir yanda beş tane müteahhit bir yanda 80 milyon yurttaşın elektriği ve doğal gazı. Gelin bu yandaş müteahhite aktarılan 80 milyar TL’yi keselim ve 84 milyon yurttaşımızın elektriği ve doğal gazını ücretsiz olarak sağlayalım.

“İhtiyaç sınırına kadar”

Bu doğal gaz ve elektrik sınırsız mı olacak? Hayır, değil. Diyoruz ki ihtiyaç sınırına kadar. İhtiyaç sınırı olarak belirlediğimiz de 250 kilowatt saat elektrik, 250 metreküpe kadar doğal gazın ücretsiz olmasını sağlayalım. Burada da bölgesel özellikleri dikkate almamız lazım. Yani Ağrı ile Antalya’nın elbette ki soğukluk farklarına göre metreküp hesapları yapılabilir. Bunun için de Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesini öneriyoruz. Doğal gazın olmadığı yerlerde de kömür veya odun desteğinin ücretsiz olarak sağlanmasını öneriyoruz. Tüm bunları yapmak mümkün.

“Halkımızı, elektrik ve doğal gaz faturalarından kurtaralım”

Gelin, köprü ve otoyollarla yandaş müteahhitlere aktarılan milyarlarca doları bir kenara bırakalım. Gelin, halkımızın derdine derman olalım. Halkımızı, elektrik ve doğal gaz faturalarından kurtaralım. İhtiyaç sınırına kadar elektrik ve doğal gazı ücretsiz sağlamak mümkündür. Yurttaşlarımızı bu kara kışta ısınma sorunuyla ve elektrik zamlarıyla karşı karşıya bırakmamak için bu adımı atalım. “