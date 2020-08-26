HDP'li Garo Paylan: Depoda çürüttüğünüz S-400 parasıyla tüm konutlara doğal gaz ücretsiz sağlanabilirdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye ile Rusya arasında ikinci bir S-400 füze alım anlaşmasının imzalandığına veya önümüzdeki dönemde imzalanacağına dair iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Paylan, geçen yıl 2,5 milyar dolar ödenerek Rusya’dan alınan S-400 füzelerinin kurulumunun ABD’den gelen ambargo tehditleri nedeniyle henüz gerçekleştirilmediğini söyleyerek, ''Her türlü askeri faaliyeti sürdürürken, yetkililerin “pandemi gerekçesiyle kurulumun geciktiği” açıklaması da inandırıcı olmadı. Büyük törenlerle alınan S-400 füze sistemi bir yılı aşkın süredir depolarda çürüyor'' dedi.

Paylan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yanıtlaması istemiyle sorduğu sorular şöyle:

İkinci bir S-400 füze sistemi anlaşması imzalandı mı?

Bir yıl önce alınan S-400 füzelerinin kurulumu yapılmamışken, neden ikinci S-400’ü almaya kalkıyorsunuz?

S-400’leri ABD’nin ambargo tehdidi nedeniyle mi kuramıyorsunuz?

ABD’ye blöf yapmak için Ruslardan her yıl 2,5 milyar dolarlık füze mi alacaksınız?

Depoda çürüttüğünüz S-400’ün parasıyla tüm konutlara doğal gazı ücretsiz sağlayabileceğimizi biliyor musunuz?