HDP'li Garo Paylan: İktidarın ekonomide 'saray, savaş, yandaş' tercihleri yüzünden kriz zirve yapmıştır

HDP Diyarbakır Milletvekili ve Ekonomiden Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, döviz kurundaki yükselişle ilgili, "İktidarın ekonomide 'saray, savaş, yandaş' tercihleri yüzünden, uzun süredir devam eden derin kriz, pandemiyle daha da şiddetlenmiş, üretimde yaşanan 'ani duruş'la zirve yapmıştır" dedi.

HDP Milletvekili Garo Paylan, döviz kurundaki yükselişle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Damat Bey, para bastırdı, kredi pompaladı, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini sattı..."

"İktidarın ekonomide 'saray, savaş, yandaş' tercihleri yüzünden, uzun süredir devam eden derin kriz, pandemiyle daha da şiddetlenmiş, üretimde yaşanan 'ani duruş'la zirve yapmıştır" diyen Paylan, "Ekonomiden sorumlu olan ‘Damat' Bakanın sorumsuz politikaları, krizi derinleştirmiştir. Damat Bey, para bastırdı, kredi pompaladı, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini sattı, işsizlik fonunu yağmaladı. Elde ettiği kaynakları ise vatandaşlarımıza değil, bir avuç yandaşına aktardı" ifadelerini kullandı.

Paylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidarın "ekonomide işleri kontrol altına aldığını" söylediği günün ertesinde, Amerikan Doları 7,30 TL’yi, Euro ise 8,60 TL’yi aştı. Bu çelişkiyi açıklamak üzere iktidarın yine "Dış güçler operasyon yapıyor" türünden bahanelere başvurup, topu taca atacağını tahmin etmek güç değil. Ama artık Türkiye halkları ekonomik krizin asıl nedeninin Tek Adam Rejimi ve bu rejimin ekonomik tercihleri olduğunu görüyor."

"Yaşadığımız sorunların nedeni, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi..."

"Kimsenin itiraz etme cesareti gösteremediği 'tek adam'ların yönettiği ülkelerde, toplumsal huzurun ve refahın yaratılması hiçbir zaman mümkün olmamıştır. Nitekim bugün bizim de yaşadığımız sosyal ve ekonomik sorunların nedeni, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, yani tek adam rejimidir. Otoriterlik ile neoliberal zihniyetin birleştiği bu baskıcı rejim; bir yandan çıkar ağlarıyla yandaş sermayeyi zenginleştirip halkı yoksullaştırmıştır, diğer yandan ekonomide de liyakati rafa kaldırıp akrabalık ilişkileriyle ülke ekonomisini beceriksiz bir damada teslim edebilmiştir."

"İktidar ülkeyi tam bir borç sarmalına sokmuştur"

"İktidar iş yapıyorum diye, kaça mal olduğu belli olmayan köprüler, otoyollar, şehir hastaneleri, hava alanları yaparak ülkeyi tam bir borç sarmalına sokmuştur. Demokratik olmayan ve hukuk devleti kurallarını hiçe sayan uygulamaları bu riskin daha da artmasına neden olarak ülke ekonomisini çökertmiştir."

"Muhalefete düşen ülke ekonomisini çökerten bu iktidarı değiştirmektir"

"Ekonomimiz 'kur, enflasyon, faiz' sarmalına yeniden girmiştir. Tek adam rejimi, ekonomik krizin bedelini yine yoksullara ödetmek isteyecektir. Bu iktidar, bırakın yabancıları, kendi yurttaşlarının bile güvenini çoktandır kaybetmiştir. Bu anlayış ülkenin gelişmesinin önünde bir taş gibi oturmuştur. Bu taşın kaldırılması ise ülkede yeni bir seçimle ve yeni bir anayasa yapmakla mümkündür. Toplumsal muhalefete düşen görev ve sorumluluk, ülke ekonomisini çökerten bu iktidarı değiştirmektir."





