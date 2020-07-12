HDP’li Garo Paylan: Erdoğan bu oyuna nasıl geldi?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, geçen yıl Ayasofya'nın camiye çevrilmesi talebini reddederek "Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini Meclis gündemine taşıdı.

Paylan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’ya ilişkin geçmişteki sözlerini hatırlatarak, “Ayasofya kararının ‘ağır faturası’ nedir?” diye sordu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle önerge veren Paylan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 Mart 2019 yılında bir TV programında Ayasofya’ya dair sözlerini hatırlattı. Önergede, “Ayasofya’nın belirli bir bölümünde namaz kılınıyor. Ayasofya’nın yeniden camii olarak ibadete açılmasının getirisi götürüsü var. Bu kararın faturası bizim için çok daha ağırdır. Bizim dünyada binlerce camimiz var. Bunların hesabını yapmıyorlar. Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim.” sözlerine yer verildi.

Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şu sorular yöneltildi.

* Erdoğan ‘bu oyuna’ nasıl geldi?

* Ayasofya kararının ‘ağır faturası’ nedir?

* Ayasofya kararıyla, Türkiye’de yaşayan Hristiyanlar ve Avrupa’da yaşayan Müslümanlar için hayatın daha da zorlaşacağını bilerek, Erdoğan neden bu adımı attı?

* Ayasofya’nın kubbesi hepimize yetmez miydi?

* 2005 yılında ‘Medeniyetler İttifakı Eş Başkanı’ olarak, dinler arası gerilimi azaltmaya çalıştığınızı hiç hatırladığınız oluyor mu?