HDP'li Garo Paylan: Ekonomimiz yoğun bakımdaki hastaya benziyor

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, "Güveni sağlayamamışsanız faizi düşürmek intihardır. Dolar ve euroya bağlı tüm ürünlerin fiyatı artıyor. Vatandaşlarımız zam altında kalıyor. Tek adam rejimi sebep, faiz sonuçtur. Böyle bir aymazlık olamaz. Bu bir intihardır” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Merkez Bankası’nın faiz kararını eleştiren Garo Paylan şöyle konuştu:

“Merkez Bankası faizi iki puan daha düşürerek yüzde 16’ya indirdi. Hemen sonra dolar 9.48’i; euro 11.05’i gördü. Merkez Bankası Saray’dan gelen talimatla faizi düşürüyor, dolar fırlıyor, euro fırlıyor. Merkez Bankası’nın faizi düşürmesini biz de istiyoruz, ama güveni sağlayamamışsanız faizi düşürmek intihardır. Bunun sonucunda ne oluyor? Dolar ve euroya bağlı tüm ürünlerin fiyatı artıyor. Vatandaşlarımız zam altında kalıyor. Merkez Bankası talimatla faiz indiriyor. Tek adam rejimi sebep, faiz sonuçtur.

“Ekonomimiz yoğun bakımdaki hastaya benziyor"

Şu an ekonomimiz yoğun bakımdaki hastaya benziyor. İlaç vermeniz gerekir. Ekonomideki yanlış yönetimin ilacı faizdir. Güvensizlik ortamını değiştirmeden faizi düşürmeye çalışırsanız, ekonomi entübe olmaya gider. Merkez Bankası faizi düşürdü, hazinemizin borçlanma faizi de fırladı. Böyle bir aymazlık olamaz. Bu bir intihardır. Faiz indirme talimatlarını üç yıl önce de yaptı. Sonunda faiz çok daha yüksek şekilde fırladı.

"Damat bey bunu yaptı, yine aynı hatayı yapıyorlar"

Bir deli bir kuyuya düştüğünde ders çıkarır. Bunlar aynı kuyuya düşüyorlar. İğneden ipliğe her şeye zam yağıyor. Ekonomiden anlamıyor olabilir. Aldıkları yanlış kararların ceremesini halkımız çekiyor. Halkımız yüksek faizlerle, enflasyonla, hayat pahalılığı ile çekiyor. Merkez Bankası faizleri düşürdü, şu an ne yapıyor, arka kapıdan dolar satıyor, dolar satarak kontrol etmeye çalışıyor. Damat bey bunu yaptı, yine aynı hatayı yapıyorlar. Faizi gerekmediği şekilde düşürüyorlar.

"Bedelini 84 milyon öder"

Türkiye’nin risk primi yüksek. Neden? Tek adam rejimine güven olmadığı için. Bu faizi yurttaşlarımız ödüyor. Bütçede, en büyük kaynak faize gidiyor. ‘İktidar faizcilere yaranmak için bu kararı alıyor’ diyeceğim. Faiz düşürme kararı, ekonomiye bir darbe daha vuracaktır. Bu kararı büyük bir aymazlık olarak değerlendiriyoruz. Güven sağlamadan faizi düşürmeye kalkarsanız bunun bedelini 84 milyon öder.” (ANKA)