HDP'li Garo Paylan: Diyarbakır gibi bir büyükşehirin ilçelerinde neden doğalgaz yok?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Diyarbakır’ın; Çüngüş, Dicle, Hani, Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy, Eğil ve Çınar ilçelerinde doğalgaz bulunmaması konusunu Meclis gündemine taşıdı.

AKP’li yetkililerin, Diyarbakır’ın doğalgaz olmayan ilçelerindeki vatandaşlara, merkezi ve yerel seçim dönemlerinde doğalgaz getirileceğine dair vaatte bulunduklarını belirten Paylan, ''Vatandaşlarımız, verilen sözlerin seçimlerden sonra unutulduğunu belirtmektedir'' dedi.

HDP'li vekil; Çüngüş, Dicle, Hani, Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy, Eğil ve Çınar’da yaşayan vatandaşların, ilçelerine bir an evvel doğalgaz getirilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Garo Paylan'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle sorduğu sorular şöyle:

Diyarbakır’ın; Çüngüş, Dicle, Hani, Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy, Eğil ve Çınar ilçelerine doğalgaz ne zaman getirilecektir?

Diyarbakır gibi bir büyükşehirin ilçelerinde neden doğalgaz yok?