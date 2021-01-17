HDP'li Garo Paylan'dan 'satılık kilise'ye tepki: İbadethane satılır mı; toplum ve devlet buna nasıl izin verir?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Bursa'da bulunan kilisenin satışa çıkarılmasına tepki göstererek; "Toplum ve devlet buna nasıl izin verir? Yazıklar olsun!" dedi.

"Sahibiden.com" adlı internet sitesinde "Bursa'da Kültür Sanat Merkezi/Müze/Otel Olabilecek Tarihi Kilise" başlığıyla verilen ilanda, kilisenin satışı için 6 milyon 300 bin lira talep edildi.

Raymond Kevorkian ve Paul Pabudjian'ın "1915 Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler" başlıklı (Aras Yayınları) kitabına göre Eskişehir, Afyon ve Kütahya'yı da içine alan Bursa Vilayeti'nde 1910-1914 yıllarında 118.992 Ermeni yaşamaktaydı. O dönemden kaldığı düşünülen kilisenin ismi ve yeri "Ticari sırların ve kişisel verilerin korunması" gerekçesiyle ilanda yer almadı.

HDP'li Garo Paylan tepki gösterdi