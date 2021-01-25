HDP'li Garo Paylan'dan Bakan Elvan'a: Saunanın, hamamın borcunu erteliyor ama bazı esnaf yok sayılıyor

Esnafın yaşadığı ekonomik sorunlara dikkati çeken HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın açıkladığı esnafın vergilerini erteleme kararına ilişkin; "Açıkladığı esnaf, sinema salonu, kahvehaneler, kır bahçeleri, bilardo salonu, lokal ve çay bahçesi, yüz havuzu, sauna. Saunayı, hamamı erteliyor ama bazı esnafımızı yok sayıyor. İçişleri Bakanlığı kıraathaneleri kapattı da kafeleri kapatmadı mı Sayın Lütfü Elvan?" diye konuştu.

Paylan; “Bir yıla yakındır esnaflarımız aç açıkta, dükkanları kapatılmış, onların için bıçak kemiğe dayanmış” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ekonomi Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, esnaflarla ilgili alınan tedbirlere dair Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Paylan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın esnaflar ile ilgili alınan tedbirleri Twitter hesaplarından açıklamalarını eleştirdi. Pandeminin yaklaşık bir yılını doldurduğunu ancak esnafın sorunlarının hala giderilmediğini vurgulayan Paylan, “Bir yıldır vatandaşlarımız büyük sıkıntılar çekiyor. İşçilerimiz, esnafımız, çiftçilerimiz derin bir ekonomik kriz yaşıyor. Pek çok dünya ülkesi vatandaşların ekonomik güvencesini alırken, biz maalesef vatandaşımızı aç ve açıkta bıraktık. Şimdi bütün vatandaşlar açısından bıçak kemiğe dayandı” dedi.

"Bakan Elvan, bazı esnafı yok sayıyor"

İktidarın bir yıldır gerekli tedbirleri almadığını vurgulayan Paylan, “Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, ‘biz esnafımızın devlete olan vergi borçlarını erteliyoruz’ dedi. Ama hangi esnafların erteliyor bunu da twetle açıkladı. Açıkladığı esnaf, sinema salonu, kahvehaneler, kır bahçeleri, bilardo salonu, lokal ve çay bahçesi, yüz havuzu, sauna. Saunayı, hamamı erteliyor ama bazı esnafımızı yok sayıyor. İçişleri Bakanlığı kıraathaneleri kapattı da kafeleri kapatmadı mı Sayın Lütfü Elvan? Saunayı kapattı da lokantalar kapatılmadı mı, bilardo salonları kapatıldı da düğün salonları kapatılmadı mı?” diye sordu.

"Kafe, bar istemiyorlar"

Paylan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir yıla yakındır esnaflarımız aç açıkta, dükkanları kapatılmış, onların için bıçak kemiğe dayanmış. Bilardo salonları, kıraathanelerin vergi borçları erteleniyor ama kafeleri, barları, lokantaları düğün salonlarının vergilerini ertelemiyor. Bu tercihleriniz nereden kaynaklanıyor Sayın Lütfü Elvan? Neden böyle bir tercihte bulunuyorsunuz? Çünkü bunlar eğlence mekanları. Onlar bu ülkede bar olsun istemiyorlar. Kafe olmasın istiyorlar, eğlence mekanları olmasın istiyorlar, onlar iflas etsin istiyorlar. Bu yüzden bazı mekanların vergilerini erteliyor bazı mekanların vergilerini ertelemiyorlar.”

"Bıçak kemiğe dayandı"

Esnafın sorununun sadece vergi borcu olmadığını, bunun yanında kira, fatura ve banka kredi borçları olduğunu da hatırlatan Paylan, iktidarı ciddiyete davete etti. Paylan, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a şu çağrıda bulundu: “Sayın Erdoğan diyor ki ‘kapanan dükkan yok’ diyor. Sarayınızdan çıkın sokaklara inin, esnafı dinleyin halini görün. Esnafımız kan ağlıyor. Esnafın sorunlarını ciddiyetle ele alacak bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Esnafımıza ciddi anlamda doğrudan gelir destekleri oluşturmalıyız. Kira ve faturalarını ertelemeliyiz. Biz parti olarak Diyarbakır’da aş ve iş buluşmaları gerçekleştirdik. Esnafımızı dinledik. Bıçak kemiğe dayanmışken artık gereken yapılmalıdır.”