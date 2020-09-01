HDP'li Garo Paylan: 13 aydır maaşlarını alamayan maden işçilerinin sıkıntılarını çözmek için bir girişimde bulunacak mısınız?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Karaman’ın Ermenek ilçesindeki Cenne Ocağı’nda çalışan maden işçilerinin 13 aydır maaşlarını alamamasını Meclis gündemine taşıdı.

Paylan, en az 200 maden işçisinin maaşlarını alamadığı gibi, kısa çalışma ödeneğinden de faydalanamadığını belirtti.

HDP'li vekil, oturma eylemi yapan maden işçilerinin, eğer gereği yapılmazsa açlık grevine başlayacaklarını ifade ettiklerini söyledi.

Garo Paylan'ın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle sorduğu sorular şöyle:

13 aydır maaşlarını alamayan maden işçilerinin sıkıntılarını çözmek için bir girişimde bulunacak mısınız?

Maaş ödemeyen maden patronunun sözleşmesini iptal etmeyi düşünmez misiniz?

İşçilerin beyanını dikkate alıp, yanıltıcı davranmak suretiyle denetimden sorunsuz olarak geçen madencilik şirketini tekrar denetimden geçirecek misiniz?