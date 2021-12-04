HDP'li Feleknas Uca: Batman kayyumu ağaç ışıklandırmasına 2 milyon 361 bin TL harcadı

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca Batman Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Hulusi Şahin'in Diyarbakır Caddesi'nde bulunan ağaçlara yapılan ışıklandırmaya 2 milyon 361 bin TL harcamasını Meclis gündemine taşıdı.

Uca, "6 Eylül günü açık yapılan “görsel araç satın alım işi” ihalesine ise tek firma katılmıştır." dedi.

Feleknas Uca gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Işıklandırmanın yapıldığı cadde yeterince aydınlık"

"Batman Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Hulusi Şahin, ekonomik krizin derinleştiği bir süreçte Diyarbakır Caddesi'nde bulunan ağaçlara yapılan ışıklandırmaya 2 milyon 361 bin TL harcamıştır. 6 Eylül günü açık yapılan “görsel araç satın alım işi” ihalesine ise tek firma katılmıştır. Işıklandırmanın yapıldığı caddenin hem sokak ışıklandırması hem de iş yerlerinin ışıklarıyla yeterince aydınlık olması bu ışıklandırmayı daha da anlamsız ve faydasız bir hale getirmektedir. Işıklandırma için ağaç dallarının kesilesiyle doğaya da zarar veren bu uygulama, elektrik israfına da sebep olmaktadır."

Bu bağlamda;

-Halkın alım gücünün düştüğü, ekonomik krizle baş etmeye çalıştığı bir dönemde Batman Kayyumu bu ışıklandırmaya milyonlarca lira harcamaya neden ihtiyaç duymuştur?

-Batman halkının böyle bir “hizmete” ihtiyacı yokken, ağaçların tahrip edilip, doğaya zarar verilerek yapılan bu projeyle kime veya kimlere hizmet edilmektedir?

-Batman Belediyesi Kayyum denetimine geçtiğinden bugüne Bakanlığınızca herhangi bir denetime tabi tutulmuş mudur?

-Halkın içme suyu ve elektriğe ulaşamamak gibi temel sorunları varken, belediyenin israfta ısrar etmesine ilişkin yapabileceğiniz bir açıklama bulunmakta mıdır?

-Kayyumların Belediyelere atanma sebepleri halkın parasını çarçur etmek midir? Değilse buna ilişkin bir inceleme başlatılacak mıdır?"