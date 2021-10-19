HDP'li Feleknas Uca: Batman Cezaevi’ndeki uygulama suçtur

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlamasını istediği soru önergesinde, “Batman Cezaevi’nde bulunan siyasi mahpuslara geçtiğimiz hafta üç kez sabaha karşı koğuş baskını düzenlenmiştir. Cezaevi müdürünün de katıldığı baskınlarda, mahpuslar şiddete maruz kalmış, eşyaları dağıtılmış ve yerlerde sürüklenerek tekmil vermeye zorlanmıştır” dedi.

Uca’nın yanıtlanmasını istediği sorular ise şöyle:

- Bir haftada üç kez koğuş baskını yapmanın sebebi ve hukuki dayanağı nedir?

- Sabaha karşı saat üçte mahpuslara zorla tekmil verdirmek ve bunu reddedenlere şiddet uygulamak Anayasa’nın hangi maddesinde mevcuttur?

- Batman cezaevindeki uygulama hem Türkiye Anayasasına hem de Türkiye’nin bağlı bulunduğu uluslararası sözleşmelere göre işkence suçudur. Bu suçu işleyen Cezaevi müdürüne ve diğer sorumlulara herhangi bir yaptırım uygulanacak mıdır?

- Cezaevlerinde yaşanan kötü muamele ve işkence suçlarını önlemeye yönelik çalışmalarınız mevcut mudur? Varsa bu çalışmalar nelerdir?