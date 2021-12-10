HDP'li Ersoy: Kadın hakları, çocuk hakları, işçi hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü baskı altında!

HDP milletvekili Oya Ersoy, Türkiye’nin 73 yıl önce Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabul ettiğini ancak, ülkede her geçen gün hak ihlallerinin artarak devan ettiğini söyledi. Ersoy, "Kadın hakları, çocuk hakları, işçi hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü baskı altında!" değerlendirmesini yaptı.

Ersoy, beyanname de ülkede yaşayan herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin eşit haklara sahip olunacağı ifade edilmesine rağmen maalesef iktidarı eleştiren gazetecilerden, siyasilere kadar, emeğinin hakkını arayan işçilere kadar baskı ve ihlallerin olduğunu vurguladı.

"İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı çıkılması sonucu kadın cinayetleri ve çocuğa yönelik istismar artmıştır!"

Ersoy, “İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece de tek adam kararı ile çıkılmasının sonuçları ortadadır. Erkek şiddeti sonucu kadın cinayetleri ve kadına yönelik erkek şiddetinde artışlar yaşanmıştır. Çocukların erkekler tarafından uğradığı istismarda sayı her geçen gün artmaktadır. Yargı aşamasında da ispat şartının getirilmesi sonucu istismarcılar serbest kalmaktadır” dedi.

"İnsan hakları mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz!"

Ersoy son olarak, insan hakları alanında yaşanan tüm hak ihlallerinin karşısında bir mücadele vereceğini söyleyerek; ülkede barış, adalet, eşitlik, özgürlük ve insan onurunun korunması için demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz ifadesini kullandı.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a 31 Aralık 2020 -10 Aralık 2021 tarihleri arasında yaşanan hak ihlallerini sordu. Ersoy'un Oktay'a yönelttiği sorular şöyle:

"1.Yargısız infaz, dur ihtarı, rastgele ateş açma sonrasında kaç kişi yaşamını yitirmiştir?

2.Toplantı ve gösterilerde dövülerek, gaz sıkılarak, ters kelepçe takılarak gözaltına alınırken ve alındıktan sonra işkence, kötü muamele ve çıplak aramaya maruz bırakılan kaç kişi vardır?

3.Cezaevlerinde ileri derecede hasta olup tahliyesi gerçekleşmeyen tutuklu hasta sayısı kaçtır? Pandemi nedeni ile cezaevinde yaşamını yitiren kaç kişi vardır?

4.Cezaevlerinde ebeveynleri ile beraber kaç çocuk kalmaktadır? Çocukların yaş aralığı kaçtır?

5.Sel, orman yangını, göçük gibi nedenler sonrasında, alınmayan önlemler neticesinde kaç kişi yaşamını yitirmiştir?

6.Koruma kararına rağmen kaç kadın erkekler tarafından öldürülmüştür? Kaç kadın şiddete maruz kalmıştır?

7.Kaç çocuk erkekler tarafından istismar edilmiştir? Kaç çocuk istismar sonucunda yaşamını yitirmiştir?

8.Kaç işçi alınmayan önlemler sonrasında iş yerinde ve eklentisi olan yerlerde yaşamını yitirmiştir?

9.Türkiye’de yoksulluk nedeniyle okula gidemeyip çalışmak zorunda olan kaç çocuk vardır? Çocuk işçi sayısı nedir?

10. Mahkûm olan gazeteci, yazar, yayıncı sayısı kaçtır?

11.Yaptığı haber dolayısıyla hakkında soruşturma açılan gazeteci sayısı kaçtır?

12.Düşüncesini ifade etmesi nedeniyle gözaltına alınan, tutuklanan kişi sayısı kaçtır?

13.Polis tarafından müdahale edilen ve engellenmeye çalışılan etkinlik, basın açıklaması sayısı kaçtır?

14.Sosyal medya paylaşımları sonrasında kaç kişi hakkında işlem başlatılmıştır?"