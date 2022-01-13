HDP'li Ersoy'dan Bakan Karaismailoğlu'na: Dolar artışı nedeniyle Yavuz Sultan Selim Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nün Hazine’ye getirdiği ek yük ne kadardır?

HDP'li Oya Ersoy, 1 Ocak'tan itibaren köprü ve Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldığını hatırlatarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, "Dolar artışı nedeniyle Yavuz Sultan Selim Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nün Hazine’ye getirdiği ek yük ne kadardır?" diye sordu.

Ersoy, Bakan Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Ersoy soru önergesinde şunları kaydetti:

"İstanbul’da, 1 Ocak’tan itibaren köprü ve Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapılmıştır. 2022 yılı itibariyle;

Avrasya Tüneli 2022 geçiş ücretleri otomobil ile kamyonetler için 53 TL ve minibüsler için 79,50 TL'dir. Ücretler gece tarifesinde %50 indirimli olarak otomobiller için 26,50 TL, minibüsler için ise 39,75 TL olarak uygulanacaktır.

05:00- 23:59 saatleri arasında gündüz, 00:00 – 04:59 saatleri arasında gece tarifesi uygulanacaktır.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 8,25 TL, hafif ticari araçlar için 10,75 TL ve motosikletler için 3,25 TL olmuştur.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 8,25 TL, hafif ticari araçlar için 10,75 TL ve motosikletler için 3,25 TL olmuştur.

Osmangazi Köprüsü otomobil geçiş ücreti 184,50 TL, hafif ticari araç geçiş ücreti 295,00 TL ve motosiklet geçiş ücreti ise 129,00 TL olmuştur.

Osmangazi Köprüsü'nden 3. sınıf araçların geçiş ücreti 350,00 TL, 4. sınıf araçların geçiş ücreti 464,50 TL ve 5. sınıf araçların geçiş ücreti ise 585,50 TL olmuştur.

Osmangazi Köprüsü'nden girerek İzmir'den çıkış yapan bir araç köprü ücreti dâhil toplam 459 TL ödeyecektir.

Bu bağlamda;