HDP'li Ersoy: 6. yargı paketindeki nafaka hakkını süreye bağlayan, boşanmalarda arabuluculuğu yasallaştıran düzenlemeleri geri çekin!

HDP milletvekili Oya Ersoy, "6.Yargı Paketinde; nafaka hakkını süreye bağlayan, boşanmalarda arabuluculuğu yasallaştıran düzenlemeleri geri çekin!" çağrısını yaptı.

Ersoy, yeni nafaka düzenlemesini Meclis gündemine taşıdı. Ersoy, "Önümüzdeki haftalarda Meclis gündemine gelmesi beklenen 6. Yargı Paketi’nin içeriğinin özellikle kadınların ekonomik, sosyal kazanımlarının yok edilmesine yönelik olduğu bilinmektedir. Kadınların kazanılmış haklarının yasalar çıkartılarak daha da geriye götürecek adımların atılıyor olmasının kadın örgütleri başta olmak üzere kadınlar tarafından tepki ile karşılanmaktadır” dedi.

Ersoy şu ifadeleri kullandı:

Bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesi’nden, tamamen Anayasa’ya ve hukuka aykırı çıkma kararından bu yana, kadınlar ve çocuklar hedef tahtasına oturtulmuş kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin yanı sıra çocuk istismarında da artışlar yaşanmaya başlanmıştır”

"Hayatlarımızdan da haklarımızdan da vazgeçmeyeceğiz!"

"Kadınların ve çocukların geçimi için son derece sembolik miktarda da olsa elde edilen nafakalar şimdi 'erkekler' tarafından yapılan yasalar ile yeniden gündeme getirilmekte bu kez de erkeklerin ödemesi gereken nafakayı, ödememe önerisi yapılmaktadır. Medeni Kanun’da her ne kadar cinsiyet belirtilmese de yoksulluk ve iştirak nafakası konusunda kadın ve erkek eşit sorumlu tutulsa da toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinliği nedeniyle kadınların aldığı nafaka kadınların harcadığı emeklerinin karşılığıdır. Yıllardır ev içinde çalışan, karşılığında hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlar çocuktan, yaşlı bakımına kadar birçok sorumluluğu yerine getirmek için çalıştırılmamıştır”

Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a, yanıtlaması istemi ile şu soruları yöneltti;

1. Bakanlık, 6.Yargı Paketi’nde kadınların iştirak ve yoksulluk nafakasının ısrarla kesilmek istenmesine karşı bir tutum sergileyecek mi?

2. Kadınlar ve çocuklar kendilerine verilen nafakaları dahi almazken nafaka haklarının ellerinden alınıyor olması mağduriyetin daha da derinleşmesine neden olmayacak mıdır?

3. Yasa teklifin de “boşanmanın kolaylaştırılması” ve “aile arabulucuğu”nun getiriliyor olması Medeni Yasa’nın bütününü, laiklik ilkesini ve kadınların kazanılmış haklarını ortadan kaldırmaya yönelik değil midir?

4. 6.Yargı Paketi’nde “Boşanmanın kolaylaştırılması” maddesini getirilmesi ile boşanma davasının fer’i -yan hakları- olarak düzenlenen tazminat vb. uyuşmazlıkların sonraya bırakılmasının fiili durumda kadınların maddi-manevi tazminat mal paylaşımı gibi haklardan yoksun kalmasının önünü açmayacak mıdır?

5. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarında; yoksulluk nafakasının 3 aydan sonrasının haram olduğu, iştirak nafakasının kız çocukları için 9 yaşa oğlan çocukları için 12 yaşa kadar ödenmesinin caiz olduğunu ifade etmektedir. Medeni Kanun Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görev alanı mıdır? Bu açıklamalara ilişkin herhangi bir açıklananız olacak mıdır?