HDP'li Çepni: Saray ekonomisi sebeptir; sonuç ise açlık, yoksulluk, kriz ve çürümedir

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, “Bu ekonominin emekçilerin lehine düzelmesi imkânı yoktur çünkü bu ekonomide hırsızlık ekonomisi, yolsuzluk ekonomisi, saray ekonomisi sebeptir; sonuç ise açlık, yoksulluk, kriz ve çürümedir” dedi.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, TBMM Genel Kurulu’nda dün yaptığı konuşmada Hazine ve Maliye Bakanı’nın istifası ve ülke ekonomisini değerlendirdi.

Ekonomi atamalarının çetelesini çıkardı

“Son iki yılda 4 Merkez Bankası Başkanı, 3 Hazine ve Maliye Bakanı, 2 Varlık Fonu Genel Müdürü, 2 Borsa İstanbul Genel Müdürü, 3 Merkez Bankası Başyardımcısı, 2 TÜİK Başkanı değişti; sadece iki yılda. Şimdi de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan gitti, Nureddin Nebati geldi. Tabii, bu değişimden sonra sosyal medyaya 2 tane fotoğraf yansıdı; bunlardan bir tanesi yeni Bakanın damat bakanla olan fotoğrafı, bir diğeri de Gülen'le olan fotoğrafı. Bunu yorumsuz geçiyorum.

Evet, yine dün iki olay gerçekleşti, biri şu: Antalya'da sokak röportajında, bizim burada her gün söylediklerimizi söyleyen Ahmet Kumak ve bu röportajı yaptıran Hasan Köksoy tutuklandı. Yine bir diğer olay da şu: Sağlık Bakanı Koca'nın Erdoğan'la imtihanı vardı, bir diyaloğu vardı; gerçekten nasıl tanımlanır, bilemiyorum. Bir Bakanın düştüğü acı durum, gülünç durum gerçekten ibretlikti.

Saray ekonomisi sebeptir; sonuç ise açlık, yoksulluk, kriz

İstifa etme hakkı dahi tanınmayan -tırnak içerisinde- bakanlarla karşı karşıyayız. Şimdi, burada AKP'nin çözümü, biri tutuklama biri de mutlak susturma. Şimdi, bu AKP ekonomisi, böyle kurtulmaz. Yani bu ekonomi, birisinin gidip birisinin gelmesiyle kurtulma şansı yok çünkü bu ekonomi ucuz emek üzerine kurulu, bu ekonomi güvencesiz çalışma üzerine kurulu, bu ekonomi emeğin örgütsüzleştirilmesi üzerine kurulu, bu ekonomi hortumlama üzerine kurulu. Evet, bu ekonomi tümden değişmediği müddetçe kurtuluşun imkânı yoktur. Evet, bu ekonominin emekçilerin lehine düzelmesi imkânı yoktur çünkü bu ekonomide hırsızlık ekonomisi, yolsuzluk ekonomisi, saray ekonomisi sebeptir; sonuç ise açlık, yoksulluk, kriz ve çürümedir. Bu kan emici yüzde 1 sermayenin sonuna kadar sömürdüğü milyonlarca emekçinin bu saray ekonomisinden herhangi bir çıkarı yoktur. Çare hepsinin gitmesidir. Şunun bunun istifası değil, başta Tayyip Erdoğan olmak üzere suç işleri bakanından tutun diğer bakanlara kadar, velhasıl bu rant ekonomisinin sahibi ve suçlularının tümden istifa etmesiyle; demokratik, halkçı bir biçimde halkın inisiyatif alması ve iradenin halkın eline geçmesiyle ancak kurtuluş olabilir diyorum.”