HDP'li Buldan'dan Koronavirüs açıklaması: Bir sorun olursa Nevruz ile ilgili planlarımızı gözden geçireceğiz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Türkiye'de ilk Koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından yaklaşan Nevruz kutlamalarına yönelik açıklamada bulundu.

Nevruz hazırlıkları dolayısıyla Kürt partilerin temsilcilerinin katıldığı basın toplantısı'nda gazetecilerin 'Nevruz kutlamalarının Koronavirüs nedeniyle iptal edilip edilmeyeceği' sorusu üzerine HDP’li Buldan, “Koronavirüs tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele. Herhangi bir sorun olduğunda biz de Nevruz ile ilgili yapacağımız planlarımızı gözden geçireceğiz" dedi.

Buldan'ın konuyla ilgili verdiği yanıt şöyle:

"Koronavirüs tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele. Önümüzdeki günler bize ne getirecek henüz bilmiyoruz. Umarız ve ümit ediyoruz ki can kaybı yaşanmadan koronavirüs konusunda, insanlarımız yaşamını yitirmeden bu süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz. Ancak önümüzdeki günlerde ne yaşanacağını bilmediğimiz için herhangi olumsuz bir durumda elbette ki bütün bu kurumlar bu meseleyi tartışmak üzere bir kez daha bir araya gelebilir. Çünkü hiçbir şey insan yaşamının üzerinde değildir. Herhangi bir sorun olduğunda biz de Nevruz ile ilgili yapacağımız planlarımızı gözden geçireceğiz”