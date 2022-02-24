HDP'li Beştaş'tan nafaka tepkisi: AKP kadınların kazanımlarını ortadan kaldırmayı görev edinmiştir

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Eşitlik için Kadın Platformu (EŞİK) gönüllüleri ile birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Beştaş, sık sık gündeme gelen nafaka düzenlemesiyle ilgili, “Yasalarda var olan kısmi eşitlikler de uygulamalarda göz ardı ediliyor. Şimdi nafakaya göz dikilmiş durumda. Neymiş erkekler neden nafaka ödeyecekmiş gibi asla izahı olmayan gerekçelerle bu düzenleme tartıştırılıyor. Bu kesinlikle politik bir tutumdur. AKP iktidarı kadınların kazanımlarını ortadan kaldırmayı görev edinmiştir” tepkisi gösterdi.

EŞİK gönüllüleri ise,“Bir hükümet programına dönüşen ideolojik saldırılar, medeni yasayı hedef almaktadır. Medeni yasa yok edilmeye çalışılıyor. Yeni yasa taslağı yasalaşırsa; kadın ve çocukların hakkı ellerinden alınacak, nafakaları kesilecek” ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, EŞİK gönüllülerine sözü bıraktı. Gönüllülerin yaptığı açıklama özetle şöyle:

"Eşit yurttaşlık hakkımızı aşındırmaktan vazgeçin"

“Eşit yurttaşlık hakkımızı aşındırmaktan vazgeçin. ‘Kadın erkek eşit değildir’, ‘çalışan kadın iffetsizdir’, ‘üç aydan fazla nafaka haramdır’ gibi sözler dile getirildikçe, erkekler şiddet uygulamayı kendilerine tanınmış hak gibi görüyor…Bugün bu kürsüden şiddetsiz bir hayat ve eşit yurttaşlık talebimizi altını çizerek ifade ediyoruz."

"Yoksulluk nafakası evlilik süresine göre olacak"

"Şimdi de sıra toplumsal cinsiyet eşitliği açısından önemli yer taşıyan medeni yasada. Bir hükümet programına dönüşen ideolojik saldırılar medeni yasayı hedef almaktadır. Medeni yasa yok edilmeye çalışılıyor. Yeni yasa taslağı yasalaşırsa; kadın ve çocukların hakkı ellerinden alınacak, nafakaları kesilecek. Yoksulluk nafakası evlilik süresine göre olacak. Daha süresi bitmeden nafaka kesilecek. Şu an ödenmekte olan nafakalar kesilecek. Erkekler hemen boşanma kararı alacak. Hemen boşanma olacağı için kadın ve çocuklar, nafaka bile bağlanmadan kadınlar sokağa atılacak. Tedbir nafakası hakkı ortadan kaldırılacak."

"Türkiye’de kadınlar ve erkekler eşit değildir"

Beştaş, “Bütün taleplerin altına imzamı atıyorum. HDP olarak bu talepler için ve daha birçok alanda kadınların eşitlik mücadelesini yürüten parti olarak gurur duyuyoruz. Bizim için kadın, özgürlük ve eşitlik mücadelesi asla vazgeçilecek bir mücadele değil. Türkiye’de kadınlar ve erkekler eşit değildir. yasalarda var olan kısmi eşitlikler de uygulamalarda göz ardı ediliyor. Cezasızlık politikası devam ediyor. Kadınlar ömür boyu şiddet görmeyi göze alır durumdalar. Şimdi nafakaya göz dikilmiş durumda. Neymiş erkekler neden nafaka ödeyecekmiş gibi asla izahı olmayan gerekçelerle bu düzenleme tartıştırılıyor. Bu kesinlikle politik bir tutumdur. AKP iktidarı kadınların kazanımlarını ortadan kaldırmayı görev edinmiştir” diye konuştu.