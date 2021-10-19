HDP'li Beştaş'tan 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili İçişleri Bakanlığı'na tepki: Özür dilemesi gerekirken tazminat istiyor

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, zırhlı araç çarpması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirmesine rağmen ailenin varislerine tazminat davası açılmasına tepki göstererek, "İçişleri Bakanlığı, 2017 yılında Fikri Demirbaş’ın ailesine ‘zırhlı aracın zarar gördüğü’ gerekçesiyle 250 bin Euro dava açtı. 5 kişi yaşamını yitirmiş. İşte Türkiye, işte AKP gerçekleri. İçişleri Bakanlığı tazminat ödemesi yapacağına, özür dileyeceğine, varislerden tazminat istiyor." dedi.

Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin sorunları dile getirmekten vazgeçmeyeceklerini dile getiren Beştaş, “İşkence devam ediyor. Mahpus Leyla Akyıldız 6 yıldır cezaevinde ve infazı yakıldı. Sebep diye soranları, duyuyorum. İnfaz yakılma sebebi ALES sınavına neden girmemesi. Şaka değil. Ben uydurmadım. İnfaz yakmaları artık ifade edemeyeceğimiz bıçağın kemiği geçtiği yerdedir. Yalan yanlış bu keyfi uygulamaları durdurun” çağrısında bulundu.

Meclis Genel Kurulu’nda gündem dışı konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, cezaevlerinde yaşanan sorunlar, yargı üzerindeki vesayet ve zırhlı araç çarpması sonucu yaşamını yitiren 5 kişilik ailenin varislerine açılan tazminat davasına değindi.

"İşte Türkiye işte AKP gerçekleri"

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 20 Haziran 2017’de zırhlı araç çarpmasında yaşamını yitiren 5 kişinin varislerine açılan tazminat davasına da değinen Beştaş, “İçişleri Bakanlığı, 2017 yılında Fikri Demirbaş’ın ailesine ‘zırhlı aracın zarar gördüğü’ gerekçesiyle 250 bin Euro dava açtı. 5 kişi yaşamını yitirmiş. İşte Türkiye, işte AKP gerçekleri. İçişleri Bakanlığı tazminat ödemesi yapacağına, özür dileyeceğine, varislerden tazminat istiyor. Resmi olarak kayıtlara geçsin” sözleriyle tepki gösterdi.

Yargıtay üyesinin her grubun bir WhatsApp grubu olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberlere dikkat çeken Beştaş, “Boşalan kadroların Hak Yol ve Menzil kadrolarıyla doldurulduğu doğru mudur? İddialara yanıt vermesini istiyoruz. Vahim iddianın açıklığa kavuşmasını talep ediyoruz. HSK’de ortaklaşarak seçilen üye istifa etti. Neden istifa etti? Kamuoyuna yansıyan bilgiler ne kadar yanlış ne kadar doğru? Kamuoyunun ve halkın bilgilendirilmesi gerekir. Yargının tarafsız ve bağımsız olmadığını söylerken her gün bir yerden bir şeyler çıkıyor. Ne konu da anlaşılmadı? Yargı üzerinden vesayeti neresinden tutalım” şeklinde konuştu.

"AİHM kararı neden uygulanmıyor"

Büyükelçilerin Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması üzerinden Adalet Bakanlığı’na seslenen Beştaş, “Yargıya müdahale etmeyin diyenler, asıl müdahale edenler. AİHM kararı neden uygulanmıyor, açıklasınlar, öğrenelim. Karar neden uygulanmıyor açıklanmıyor. Bakanlar Komitesi süre verdi. Ne Osman Kavala ne de Selahattin Demirtaş hakkında açıklama yok. Aynaya bakmalarını öneriyor ve kararları uygulamalarını talep ediyoruz. Bu kararların uygulanması Anayasa’nın, uluslararası sözleşmelerin hukukun gereğidir” dedi.