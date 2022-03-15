HDP'li Beştaş: Siirt'te köylüler 'HDP'ye 1 oy bile çıkmayacak' diye tehdit edilmiş

İktidarın seçim çalışmalarına başladığını söyleyen HDP'li Meral Danış Beştaş, Siirt'in Şirvan ilçesinde köylülerin HDP'ye oy vermemeleri için tehdit edildiğini anlattı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis’te konuştu. Beştaş, 14 Mart Tıp Bayramı’nda iki günlük grev kararı alan sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söyledi.

Tutuklu siyasetçi hekimler İdris Baluken ve Selçuk Mızraklı’yı da hatırlatan Beştaş, “Tabii, bizim doktorlarımız da halkın doktorları da maalesef şu anda rehin tutulmaya devam ediliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanımız sevgili Selçuk Mızraklı ve önceki dönemlerde Grup Başkan Vekilimiz olan Doktor İdris Baluken'i bütün grubumuz adına ve halkımız adına özel olarak selamlayarak bayramlarını kutlamak istiyorum” dedi.

"‘Paketleyin’ diyen başhekimin cesareti nereden aldığını hepimiz gayet iyi biliyoruz"

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekimin doktorların odasını basma görüntülerini hatırlatan Beştaş, “Büyük grevlerinin başında olan hekimleri, tehdit ve hakaretle engellemeye çalışan başhekimin sözleri ibret vericiydi. Başhekim Muzaffer Şenveli'nin hastanedeki güvenlik görevlilerine hitaben, görüntüleri çeken doktoru kastederek ‘Şunu da hemen paketleyin, alın, götürün’ sözleri kamuoyunda bir infiale ve büyük bir tepkiye sebep oldu. Evet, ‘Paketleyin’ diyen başhekimin cesareti nereden aldığını söylememize gerek yok herhâlde, hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı sağlık emekçilerini hedef gösterirse başhekimler de bu şekilde devam ettirir” diye belirtti.

Beştaş, milletvekili olduğu Siirt'ten bir telefon geldiğini ve bu konuda görüşmeler yaptığını söyleyerek şunları anlattı:

"İktidar partisi, seçim çalışmasına başlamış; kaymakam, müftü, jandarma birlikte köy ziyaretlerine başlamışlar. Şirvan'ın Zivzik ve Sarıdana köyüne bir heyet gitmiş. Heyeti açıklayacağım: Bir, müftü; iki, kaymakam; üç, jandarma -işte kolluk gücü- bir de iki AKP'li encümen üyesi var. Gitmişler, muhtarın evinde toplantı yapmışlar ve bu toplantıda alenen köylüler tehdit edilmiş."

"HDP bizi tehdit etmiyor, bizi sadece Jandarma gelip tehdit ediyor"

"Muhtarın evinde şunu söylemişler: ‘Bu köylerden HDP'ye 1 oy bile çıkmamalı.’ Hatta şunu da söylemişler: ‘HDP sizi tehdit ederek oy alıyor.’ Köylülerde demişler ki: ‘Vallahi, HDP bizi tehdit etmiyor, bizi sadece Jandarma gelip tehdit ediyor.’

Ama buna rağmen, oyların gitmemesi gerektiğini ciddi bir şekilde uyarı olarak söylemişler. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Köylülere yönelik bu tehditlere bu kadar erken başlamanızın büyük kaygınızdan kaynaklandığını biliyoruz ama tehdidi devletin gücünü arkasına alarak yapanlar şunu unutmasınlar ki bu halk sayesinde o koltuklarda oturuyorlar. Siirt'in hiçbir köyüne bu tehditlerle gitmeyin lütfen çünkü Siirtliler bu konuda tehditlere pabuç bırakmaz, kendisi kime isterse onlara oyunu verir."