HDP'li Beştaş, partisinin vekili Semra Güzel'in dokunulmazlığını görüşen Komisyon'u eleştirdi: Bugün gördük ki komisyon üyeleri zaten kararını vermiş

Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan iki dokunulmazlık dosyasını görüşmek için toplandı.

Görüşme devam ettiği sırada açıklama düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve HDP milletvekilleri, Komisyon’da usule ilişkin itirazlarını söyleyemeden bütün danışmanların ve basın mensuplarının dışarı çıkarıldığını aktardı.

Bianet'in haberine göre vekillerin bütün itirazlarına rağmen Komisyon’un kararında direttiğini belirten HDP’li vekiller, ikinci adımda da komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin dışarı çıkarılması konusunda bir tartışma yaşandığını söyledi. Komisyon’un kapalı oturum şeklinde devam etmesi kararı itirazlar sonucu yapılamadı ancak HDP bu süreci “Oldukça vahim” olarak değerlendirdi.

Açıklamada konuşan Danış-Beştaş’ın sözleri şöyle:

“Hiçbir komisyon vekillere kapatılamaz”

“AKP hukuksuzluğun yaşatılmasında ne kadar mahir olduğunu, ne kadar ustalaştığını bir kez daha gösterdi. Sayın Bozdağ uzun uzun masumiyet karinesi anlattı bize. Tartışmaların dışarı yansımaması gerektiğini, bu yüzden basın mensuplarının çıkarıldığını ve diğer vekillerin konuya vakıf olmalarına gerek olmadığını söyledi. Hiçbir komisyon milletvekillerine kapatılamaz. Çünkü bütün hükümler bunu içerir. Sadece oy kullanamıyor, önerge veremiyorlar.

Onun haricinde tabii ki katılır ve görüşlerini söyler, bunu da kamuoyuna açıklar. Bugüne kadar dokunulmazlıkların kaldırılmasının hep partimizin milletvekillerine, Kürtlere ve muhalefete yönelik olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Ancak bu konudaki pratiğin içinde olan insanlar olarak ilk kez böyle bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istiyoruz."

“Komisyon toplantısını basına kapattılar”

“AKP ve medyası 10 günü aşkın bir süredir milletvekilimiz ve partimiz hakkında bir linç kampanyası yürütüyor. Ama dosyadaki bütün yazışmalar sözde gizliymiş, öyle diyorlar. Hepsini kendileri yayınladı. Kendi kanallarında servis edildi. Kendi milletvekilleri konuştu. Şimdi komisyon toplantısını basına kapattılar, hadi milletvekillerine de kapatalım diyorlar. Neden çekiniyorlar acaba?

Attıkları yalanların, yaptıkları lincin ortaya çıkmasından çekiniyorlar bizce. Bunun başka bir izahı olamaz. Karma Komisyon’un anlamı şudur; yargılamanın yolu açılsın mı açılmasın mı? Tırnak içinde bir soruşturma faaliyetidir. Dosyaya ve delillere bakılır ve objektif bir değerlendirme yapılması gerekir. Bugün gördük ki komisyon üyeleri zaten kararını vermiş."

“AKP’liler eliyle propaganda yapılmış”

“Ali Özkaya, Anayasa Komisyonu Üyesi, başkanvekili. Bekir Bozdağ olmadığında başkanlık yapan bir zat. Sadece kendisinin elimde on tane tweeti var. Bu soruşturmaya ilişkin Semra Güzel’e ilişkin sadece bir tanesini göstereceğim. Siz de Twitter hesabına bakabilirsiniz, silmezse tabii. Tweetteki fotoğraflar basında çıkan fotoğraflar değil, basına servis edilen fotoğraflar değil. Bunlar soruşturma dosyasından çekilmiş. Daha önce yansımayan fotoğraflar. Ali Özkaya’nın elinde bu dosya.

Ve Ali Özkaya ya da onunla birlikte kaç kişi bilmiyoruz, bugün gizli gizli diye fereyan halinde söyledikleri dosyayı kendileri servis etmiş. Bu dosyada gizlilik de masumiyet karinesi de hukuk da Anayasa da ayaklar altına alınarak Ali Özkaya başta olma üzere AKP’li vekiller tarafından bu propagandanın öncülüğü yapılmış."

“Ali Özkaya suç işlediğini itiraf etti”

“Biz Ali Özkaya’nın bu komisyonda görev yapamayacağını söylüyoruz. Tarafsız zaten değil, objektif olamaz ve kendisi suç işlemiştir. Bugün kendi ağzıyla suç işlediğini ve ikrar ettiğini ifade etti. ‘Ben vatan ve millet için suç işlerim’ dedi. Suç işlediğini de itiraf etmiş oldu. Öncelikle Ali Özkaya’nın bu komisyondan çekilmesini ya da el çektirilmesini talep ediyoruz. Zeynep Gül Yılmaz, kendisi de komisyon üyesi. Tweetleri ortada, kendisi de karar vermiş ve bu kara propagandaya karışmış.

Diğeri ise Metin Çelik, Anayasa Komisyonu Üyesi. Bolca tweeti var. Bu ilk elden bulduklarımız. Ahmet Özdemir, yine Anayasa Komisyonu Üyesi, lince eşlik etmiş. Avukat Emine Zeybek o da Anayasa Komisyonu Üyesi. İsmini saydığım ve tespit ettiğimiz bütün komisyon üyelerinin ya istifası ya da yönetimleri tarafından el çektirilmelerini bir an önce istiyoruz. Bunu takip edeceğiz. Komisyon, bu koşullarda asla adil ve objektif bir karar veremez."

“Linç kampanyaları partimize bir kumpastır”

“Şöyle bir trajikomik durum da var; kendilerinin servis ettiği bilgileri, gizlilik olan bir dosyayı ele almışlar ve bekletmişler, 2014’ten bugüne kadar 8 yıl geçmiş, zamanına kendileri karar vermişler ve bir kumpasın parçası olarak bir milletvekilimiz ve partimiz hakkında linç kampanyası yürütüyorlar. Bu bir kumpastır. HDP’ye yönelik kumpas ve saldırıların sadece bir halkasıdır. Her sözleri aslında bunu teyit etmektedir. Bu aynı zamanda bir seçim çalışmasıdır. Ben daha önce de söylemiştim.

Seçim çalışması bu, tweetler ve açıklamalardan da göreceğiniz üzere... ‘Hadi muhalefet ses çıkarın, hadi şuna cevap verin’ gibi garip garip hezeyanlarla açıklamalar yapılıyor. AKP, demokratik bir sistemle sandıktan çıkmayacağını bildiği için bu tür kumpas ve linç kampanyalarıyla partimizi hedef göstermeye ve muhalefete yüklenmeyi bir seçim stratejisi olarak önüne koymuştur."

“Demokratik mücadeleden geri adım attıramayacaklar”

“Herkes farkındadır; yandaş medyada partimizi, vekillerimizi, bizleri her gün manşete çekenler, her gün hakaret edenler suç işliyor. Biz suç duyurularımızı yapıyoruz. Bu hukuk sisteminde, yargının silah olarak kullanıldığı bu zaman diliminde belki karar verilmeyecek ve büyük olasılıkla takipsizlik kararı çıkacak ama bunun peşini bırakmayacağız. Onlar bunun hesabını verecekler.

Bu medya organlarında çalışanlara, normal iş yapanlara da talimatlara ‘uymayın’ çağrısı yapıyorum. Bir partiyi, bir milletvekilini bu kadar fütursuzca hedef göstermenin bir izahı yoktur, olamaz. Bu kumpasın farkındayız. Hazırlık Komisyonu kuruldu, bu süreci takip edeceğiz. AKP’den de bir an önce bu komisyon üyeleriyle ilgili istifa etmezlerse işlem yapmalarını bekliyoruz.

Bu kumpası bütün Türkiye’ye ilan ediyoruz. Ortada bir kumpas var. Bu kumpas, bir seçim kampanyasının ayaklarından bir tanesidir. Bunları gördük, mesajı aldık. Ancak HDP’ye demokratik siyaset yolunda kesinlikle geri adım attıramayacaklar, demokratik mücadeleden geri adım attıramayacaklar. Biz Türkiye haklarının umudu olmaya devam edeceğiz.”

Ne olmuştu?

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği hava operasyonunda öldürülen PKK'lı Volkan Bora'yla birlikte görüntüleri kamuoyuna yansıdı.

Güzel, Bora'nın "sözlüsü" olduğunu, fotoğrafın da "çözüm sürecinde çekildiğini" söyledi. Fotoğrafın çekildiği dönemde hiçbir siyasi parti ile ilişkisinin olmadığını, Bora'nın üzerinden çıkan fotoğrafla ilgili de hakkında şimdiye kadar bir soruşturma açılmadığını belirtti.

Güzel, 5 yıl önce ele geçtiğini tahmin ettiği fotoğrafların kendisine yönelik "kumpas" amaçlı kullanıldığını savundu. Fotoğraf nedeniyle Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı ve TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a gönderildi.

Komisyon süreci

Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, toplantının başında HDP'li Güzel hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla düzenlenen yasama dokunulmazlığı dosyası ve eklerini görüşeceklerini söyledi. Pandemi şartları dolayısıyla ilk olarak Hazırlık Komisyonunu kurulmasını, müzakerelerin bu komisyonun raporu geldikten sonra yapılmasını öneren Bozdağ, “Hazırlık Komisyonu'na yazışma yetkisi vereceğiz. Dosyaya yeni bilgi, belge ve ekler gelebilir. Onları da gördükten sonra komisyonumuz detaylı değerlendirmeleri rapor üzerinde yaparsa hem sıhhatli hem doğru hem de daha hızlı karar almış olabiliriz” dedi. Bozdağ’ın açıklamasının ardından dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesindeki gizlilik esası gerekçe gösterilerek toplantı basına kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre kapalı bölümde Güzel’e ilişkin dosyaların görüşülmesi için 5 kişilik hazırlık komisyonu kurulmasına karar verildi. Hazırlık Komisyonuna AKP'den Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP’den Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, HDP’den Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki üye olarak seçildi.

Semra Güzel’in hazırlık komisyonu çalışmaya başladıktan sonra 7 gün içinde savunma vermesi bekleniyor. Savunmanın ardından hazırlık komisyonu bir rapor hazırlayacak. Bu rapor Karma Komisyon’da görüşülecek. Daha sonra Genel Kurul’da oylanacak. Genel Kurul yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verirse Güzel için yargı süreci başlayacak.

Muhalefet "evet" diyecek

AKP ve MHP’den gelen açıklamaların ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Güzel’in fezlekesiyle ilgili görüşmelerde “evet” oyu kullanacaklarını açıklamıştı.