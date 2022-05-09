HDP'li Beştaş: Ortada çok ciddi bir saldırı zemini oluşturma çabası var

Konuşmasında ekonomiye de değinen Beştaş, iktidarın enflasyonla mücadele etmek gibi bir önceliğinin olmadığını belirterek, "Tek derdi döviz kurunu sabit tutabilmek, fırlamasını önlemek. Enflasyonu düşüremeyeceğini de kabul etmiş. Üretimi de arttıramıyor. Üretim arttırılmadan enflasyon düşürülemez arttırılmadan enflasyon düşürülemez. Halkın enflasyonu yüzde 200'ün üzerinde. Çiftçi üretim yapamaz halde, traktörleri örümcek bağlamış. Marketlerde bebek bezlerine, mamalara, diğer ürünlere alarm koyacağınıza Merkez Bankası ve Hazine’nin kasasına alarm koyun, örtülü ödeneğe alarm koyun. Çaldığınızda çırptığınızda orada alarm çalsın ki bütün toplum uyansın ve örtülü ödeneğin nasıl alarm verdiğini bütün dünya görsün" değerlendirmesinde bulundu.