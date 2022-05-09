HDP'li Beştaş: Ortada çok ciddi bir saldırı zemini oluşturma çabası var

HDP'li Meral Danış Beştaş, geçen hafta HDP Genel Merkezi'ne saldırı olduğunu ve milletvekillerinin tehdit edildiğini belirterek, "Ortada çok ciddi bir saldırı ve provokasyon zemini oluşturma çabası var" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısıyla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen hafta HDP Genel Merkezi'ne saldırı olduğunu, söz konusu olayın Diyarbakır'dan gelen ailelerin protestosu kılıfına sokulmaya çalışıldığını belirten Beştaş, "Ortada bir tertip var, iktidar aklı ve pratiği var" dedi.

Aynı gün parti genel merkezi önünde Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın tehdit edildiğini ancak bugüne kadar bu konuda hiçbir şey yapılmadığını ifade eden Beştaş, konuyla ilgili sorumlulukları olduğunu söylediği bazı polis müdürlerinin isimlerini sıralayarak, savcıları göreve çağırdı. Bu 'tertibe' katılan herkesin, kendilerinin başlarına gelecek en ufak bir olaydan sorumlu olacağını vurgulayan Beştaş "Milletvekilimize 'seni çivilerim diyen zat kimdir?’ demiştim. Aradan geçen beş günde hiçbir açıklama yapılmadı. Ortada çok ciddi bir saldırı ve provokasyon zemini oluşturma çabası vardı… Tüm suç işlerinde olduğu gibi burada da başrolü yine Süleyman Soylu kimseye bırakmadı" diye konuştu.

"İktidarın tek derdi döviz kurunu sabit tutabilmek, fırlamasını önlemek"