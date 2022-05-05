HDP'li Beştaş: Genel Merkezimize saldırı haddinize değil

HDP’li Meral Danış Beştaş, “Milyonlarca insanın iradesini temsil eden Genel Merkez’imize saldırı haddinize değildir. Siz kaybedeceksiniz biz kazanacağız” dedi.

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Örgütü, partilerinin Genel Merkezine yönelik ablukaya ilişkin Koşu Yolu Parkı İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. "HDP gele kes nikare îradeya gel bişikîne" pankartının açıldığı açıklamaya HDP Milletvekilleri Remziye Tosun, Meral Danış Beştaş, Tülay Hatimoğulları, HDP Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi, il, ilçe yöneticileri, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Özgür Kadın Hareketi (TJA), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği (MED-DER) katıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Beştaş, "Hukuk devleti HDP'den başlar, Kürtlerden başlar eğer Amed’te hukuk devleti yürürlükte değilse Ankara’da olamaz. Biz muhalefetine de iktidarına da sesleniyoruz. Vallahi de billahi de gözünü kırpacak bir HDP’li bulamayacaksınız. HDP sizin karşınızda öldü. Öldürdünüz." ifadelerini kullandı.

"Daha önce çokça düşünülmüş, planlanmış organize bir saldırı"

Sonrasında konuşan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, “Amed’den Ankara'ya İç İşleri Bakanlığı’na cevap veriyoruz. Sizin bugün Genel Merkez’imize yönelik saldırınızı gördük. Evet, neler yapabileceğinizi biliyoruz. Bu saldırıyı sakın ola ki hiç kimse tesadüfen, öylesine bir iki tane ailenin kendi kararıyla HDP Genel Merkezi’nin önüne gittiğini düşünmesin. Bu saldırı konsepti daha önce çokça düşünülmüş, planlanmış organize bir saldırıdır. Biz bunun farkındayız. Bu saldırıyı yapmadan önce konuşmalarıyla hangi gün, ne zaman, hangi saatte yapacakları da aynı bakanlık ve emrindeki kolluk gücü valiyle birlikte kararlaştırmışlardır” dedi.

Muhalefetin eylemlerindeki polis engellemelerine dikkati çeken Beştaş şöyle konuştu:

"O polis potansiyel bir katildir"

“HDP, toplumsal muhalafetin farklı kesimleri Türkiye’de bir toplantı ve gösteri yapmak istediğinde binlerce kolluk gücü ve engelleme çıkar. Darp ve işkence yapılır. Ama bugün Genel Merkezi’mizin önüne polisler iki kişiyi getirerek eylem yapmak istediler. Bu eylemi yapan aileler değil polistir. Polis de emri İç İşleri Bakanlığından almıştır. Öyle bir polis ki bizim vekilimize hiç rahatsızlık duymadan seni duvara çivilerim demiştir. Ve o polis hala görevde. O polis potansiyel bir katildir. O polis bir dakika bile görev yapamaz. O polis milyonlarca halkın iradesini ölümle tehdit etmiştir. Bu konuda her şeyden önce o polis biran önce dört duvar arasına kapatılmalıdır. Çünkü ölümle bizi tehdit etmiştir. Ve bu tehdit sıradan bir tehdit değildir. Şuana kadar da polis partimizin önünce gözaltı, işkence yapıyor, avukatlara ters kelepçe uyguluyor."

"Bunu asla unutmayız, sineye çekmeyiz"

"Burada polis polislik yapmıyor. Polisin görevi siyasettekileri korumaktır. Buradaki polisleri de görüyorum, yüzlerce polis var, etten duvar örmüşler. Siyasi parti olarak açıklama yapıyoruz görevi ne sorun çıkmaması ama polis saldırıyor, eylem yapıyor. Emri yerine getiriyoruz diyeceksiniz. Emri yerine getiren polis ölümle tehdit ediyorsa en az emri veren kadar sorumludur. Bunu asla unutmayız, sineye çekmeyiz. Ölüm tehditlerinizi de saldırılarınızı da sineye çekecek bir halk ve HDP yok karşınızda."

"Hukuk devleti HDP'den başlar, Kürtlerden başlar"

Bu saldırının asıl mimarının Cumhur İttifakı olduğunu dile getiren Beştaş, “AKP ve MHP Genel Merkezlerinde seçimi kazanmak için gece gündüz tartışma programları, kapatma davaları açıyorlar. Her türlü keyfi işkenceyi uyguluyorlar. Birileri de parlamenter hukuku uygulayacağız. Hukuk devleti HDP'den başlar, Kürtlerden başlar eğer Amed’te hukuk devleti yürürlükte değilse Ankara’da olamaz. Biz muhalefetine de iktidarına da sesleniyoruz. Vallahi de billahi de gözünü kırpacak bir HDP’li bulamayacaksınız. HDP sizin karşınızda öldü. Öldürdünüz. Bizim arkadaşımız Deniz Poyraz’ı çeteleriniz katletti. Binlerce arkadaşımız cezaevinde. Ama HDP her geçen gün halktan aldığı desteği arttırıyor. Şuanda biz ne yaparsanız yapın hangi çeteciliği uygularsanız uygulayın HDP halktır. Siz halkı yenemezsiniz halktan daha büyük bir güç bu evrende icat edilmedi” diye belirtti.

"Biz herkesin çocuğunun ölmemesi için barış mücadelesi yürütüyoruz"

Bütün toplumsal ve siyasal muhalefete de seslenen Beştaş, "'Sıra size geliyor’ demeyelim sıra size gelmeden bütün toplumsal muhalefetin bir arada bu faşizme karşı bir arada durması lazım. Faşizme karşı omuz omuza durarak bu saldırıları boşa çıkarabiliriz. İç İşleri Bakanlığına sesleniyorum, biz sizin neler yapmak istediğinizi biliyoruz. Bizi siyasetten soğutmak, dışına itmek, farklı tepkilere itmek istiyorsunuz. Provake ediyor, pravakasyon yapıyorsunuz. Ama provakasyona gelecek bir HDP yok. Biz demokratik siyasette de barış siyasetinde de en ön de yürümeye devam edeceksiniz. Herkes HDP’ye neler yapılmak istendiğini çok iyi görüyor. Bugün kapımıza gönderdiğiniz faşist katil potansiyeli olan polislerle büyük bir provakasyon yapmak istediniz. Babanızı kimin öldürdüğünün hesabını bize mi soracaksınız. Biz herkesin çocuğunun ölmemesi için barış mücadelesi yürütüyoruz. Ne polis ne asker ne Kürt gencinin toprağa düşmesini istemiyoruz. Diyarbakır’da oturttuğunuz annelerin evlatlarını sınır ötesinde öldürüyorsunuz. Bir daha toprağa düştü, ismini vermeyeceğim. Gelin çözüm olsun, bu topraklarda barıştan daha acil bir ihtiyaç yok. Artık bir ülkede iç çatışmalar olmasın diyoruz. Gelin Meclis'te çözelim diyoruz ama siz o aileleri kullanmaya çalışıyorsunuz. Siyasi emellerinize alet ediyorsunuz” şeklinde konuştu.

Beştaş devamında şunları söyledi:

“Sakın ola ki Amed Van'dan ya da diğer illerden tepki olmadığını düşünmeyin, milyonlarca insanın iradesini temsil eden Genel Merkez’imize saldırı haddinize değildir. Biz o Genel Merkezi sonuna kadar savunacağız. Ve siz kaybedeceksiniz, biz kazanacağız.”

Açıklama "HDP halktır halk burada", " Savaşa hayır barış hemen şimdi", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları, alkışlar ve devamında oturma eylemi ile son buldu.