HDP'li Beştaş: Aysel Tuğluk cezaevinde ciddi bir hastalıkla boğuşuyor, hemen tahliye edilmeli

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partisinin eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle "adil bir yargılamayla hemen tahliye edilmesi gerektiğini" belirtti.

Twitter'da bir paylaşım yapan Beştaş, 2016 yılından beri Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tuğluk için, "Arkadaşımız Aysel Tuğluk cezaevinde ciddi bir hastalıkla boğuşuyor. Kendisi de diğer arkadaşlarımız gibi tutuklu değil rehindir. Adil bir yargılamayla hemen tahliye edilmesi gerekir. Devletler hukuku intikam aracı yapmazlar, yapmalılar" paylaşımını yaptı.

Avukatları Tuğluk'un bir hafıza kaybı yaşadığını söylüyor.