HDP'li belediye başkan adayı gözaltına alındı

Şırnak’ta bu sabah yapılan ev baskınlarında aralarında HDP Cizre Belediye Eş Başkan adayı Berivan Kutlu ve DBP İl eş başkanı Ayşe Altay'ın da bulunduğu çok sayıda kadın siyasetçi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Şırnak merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde çok sayıda kadın siyasetçi evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alındı. Baskınlarda gözaltına alınan bazı kadınların isimleri şöyle: HDP Cizre Belediye eş başkan Adayı Berivan Kutlu, HDP Şırnak merkez Belediye eş başkan aday adayları Şirin Kılınç ve Leyla Kılınç, DBP İl eş başkanı Ayşe Altay, DBP Şırnak merkez İlçe eş başkanı Nuriye Bilir, DBP’li İl Genel Meclisi üyesi Kumri Yürük, DİSK Genel-İş Sendikası Şırnak Şube Eşbaşkanı Zeynep İdin, Taybet Bilgi, Saadet İdin, Emine Erkuş, Zahide Kültür.

Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen kadınların Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldükleri öğrenildi.