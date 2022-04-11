HDP'li Başaran sordu: 3 yıldır bir IŞİD’linin evinde tutulan ve ailesinin para karşılığında kurtardığı Ezidi kadına devletin nasıl ulaşamadı?

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, 3 yıldır bir IŞİD’linin evinde tutulan ve ailesinin para karşılığında kurtardığı Êzidî kadına devletin nasıl ulaşamadığını sordu.

Ayşe Acar Başaran, geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Kazan ilçesinde 3 yıldır IŞiD’linin evinde tutulan ve Kanada'da bulunan akrabalarının IŞİD üyesine 8 bin dolar vermesiyle kurtarılan Rojda isimli Ezidi kadına dair Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. Önergede, "Yıllardır Ankara’da genç bir kadını köle olarak tutan ve sistematik işkenceye maruz bırakan IŞİD’li halen Ankara’da serbestçe dolaşabilmekte midir?" sorusu yöneltildi.

"Binlerce Ezidi IŞİD tarafından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu farklı ülkelere kaçırıldı"

Evrensel'in haberine göre Rojda’nın Ankara’da ailesinin belirlediği kişiler tarafından teslim alındığı ve Rojda’nın sağlığının yolculuk yapmasını zorlaştıracağı gerekçesiyle güvenli bir yerde tedavi uygulandığı belirtilen soru önergesinde, “Daha önce de kaçırılan bazı kadınlar Türkiye’de ortaya çıktığı bilinmektedir. 2 bin 600 Ezidi kadın ve çocuğun hâlâ kayıp olduğunu belirten Almanya Ezidiler Merkez Konseyi Başkanı İrfan Ortaç, binlerce Ezidi'nin IŞİD tarafından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu farklı ülkelere kaçırıldığını açıklamıştır. 2019 yılı Ekim ayında Ankara’nın Keçiören semtinde IŞİD’in Telafer emirlerinden birinin evine yapılan baskında 18 yaşındaki Ezidi genç bir kadın kurtarılmıştır” denildi.

Başaran, Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

- Yıllardır Ankara’da genç bir kadını köle olarak tutan ve sistematik işkenceye maruz bırakan IŞİD’li halen Ankara’da serbestçe dolaşabilmekte midir?

- Türkiye’de de birden çok bombalı eylem yapmış ve onlarca kişinin ölümüne sebep olmuş bir örgütün militanlarının, Türkiye’nin başkentinde nasıl ikamet edebilmektedirler?

- Şengal’den kaçırılan Ezidi Rojda’nın Ankara’nın Kazan ilçesine bağlı Saray Mahallesi’nde yaklaşık üç yıldır tutulduğu bilgisine Kanada’daki ailesi ulaşmışken devlet nasıl ulaşamamaktadır?

- Rojda’yı alıkoyan IŞİD’linin kimliği bilinmekte midir? Bu kişi yakalanmış mıdır? Bu konuya dair soruşturma başlatılmış mıdır?

- Kaçırılan kadınlara ve çocuklara dair bilgi alabilmek için şimdiye kadar kaçırılanların aileleri ve yakınları tarafından kaç başvuru yapılmıştır? Bu başvuruların kaçına dair bir işlem yapılmıştır? İşlemlerin sonucu ne olmuştur?

- IŞİD’liler kaçırdığı kadın ve çocuklarla nasıl sınırı geçebilmektedir? Bu örgüt mensuplarının ülkeye girişini kolaylaştıranlar kimlerdir?