HDP'li Başaran, Bakan Bozdağ'a sordu: Osman Çallı’nın 4 kişiyi katlettikten sonra serbest bırakılmasına sebep olan yargı sisteminde bir düzenleme yapılacak mıdır?

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ise Meclis'e verdiği soru önergesi ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle Belçika'da 4 kadını öldürdüğü için müebbet hapse mahkûm edilen Osman Çallı’nın Türkiye’ye iade edildikten kısa bir sonra serbest bırakılmasını sordu.

Belçika’nın Gent şehrinde evli olduğu kadın ve kız kardeşinin de aralarında bulunduğu dört kadını katledip, iki kişiyi de ağır yaraladığı gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkûm edilen Osman Çallı’nın, cezasının geri kalanını çekmek için iade edildiği ve Türkiye’de serbest bırakıldığının ortaya çıktığını hatırlatan Acar Başaran, "Belçika Adalet Bakanlığı makamlardan açıklama talep etmiş, katledilenlerin yakınları ve mağdurlar da karara tepki göstermiştir" dedi.

Acar Başaran Bakan Bozdağ'ın cevaplaması istemiyle şu soruları sordu:

"Dört kadını katleden ve iki erkeği yaralayan bir katili toplum içine salan yasalarda bir eksiklik yok mudur?"

Belçika’da 4 kadını katlettiği ve iki kişiyi yaraladığı için ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Osman Çallı’nın cezasının geri kalanını çekmesi için yollandığı Türkiye’de çok kısa süre hapiste kaldıktan sonra serbest bırakıldığı doğru mudur? Kadına yönelik şiddeti engellemek yerine cezasızlık politikalarını benimseyen, kadın kazanımlarına saldıran zihniyet şimdi de katilleri toplumun arasına mı göndermektedir? Cezaevinde “topluma karışmaya hazır olmadıkları” gerekçesiyle infazı keyfi uygulamalarla yakılan tutuklular varken dört kişinin katilinin topluma karışmaya hazır olduğuna nasıl kanaat getirilmiştir? Katil Osman Çallı’nın dört kişiyi katlettikten sonra kısa süre cezaevinde kalmasının ardından serbest bırakılmasına sebep olan yargı sisteminde bir düzenleme yapılacak mıdır? Dört kadını katleden ve iki erkeği yaralayan bir katili toplum içine salan yasalarda bir eksiklik yok mudur? Bu eksiklik kapatılacak mıdır? Katil Osman Çallı’ya ve diğer kadın katillerine hak ettikleri cezalar verilecek midir? Kadın katillerinin elini kolunu sallayarak sokaklarda gezdiği bir toplumda kadınların can güvenliğini nasıl sağlamayı planlıyorsunuz?

HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran verdiği soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada “Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Osman Çallı'nın cezasının infazı devam ederken kalan cezasını Türkiye’de çekmek istemesine yönelik talebinin Belçika adli makamlarınca uygun görülmesi üzerine Türkiye’de infaz işlemlerine başlanabilmesi amacıyla Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan dönüşüm (uyarlama) yargılaması sonucunda; 4 kişiyi öldürme suçundan 4 kez ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile birlikte diğer eylemleri sebebiyle de süreli hapis cezalarına 30.11.2012 tarihinde verilen karar ile hükmedilmiştir. Ancak uyarlama yargılaması sonucunda verilecek cezanın Oost-Vlaanderen Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen bir kez ömür boyu hapis cezasını geçemeyeceğine dair yasal düzenlemeler uyarınca müebbet hapis cezası üzerinden cezasının infazına karar verilmiştir” denilmiştir."