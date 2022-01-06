Eski HDP Milletvekili Zeydan tahliye oldu: Demirtaş’la geçirdiğim 5 yılın her anı bana büyük onur kattı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan “örgüte yardım etmek" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla verilen 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu. Bozma kararının ardından Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Zeydan hakkında tahliye kararı verildi.

Artı Gerçek'in haberine göre tahliye kararının ardından Zeydan akşam vakitlerinde Elazığ Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. Abdullah Zeydan tahliye olduğu Elazığ Cezaevi önünde, "Öncelikle 5 yıl aynı hücrede kaldığım saygı değer Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş’la 5 yılın her anı bana büyük onur kattı. Ondan çok şey öğrendim. Onun için öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Bizler seçilmiş halk temsilcileriydik maalesef hukuksuz, adaletsiz bir şekilde 5 yıllık bir süre boyunca rehin alındık. Dolayısıyla bize bahşedilen bir şey yok" diye konuştu.

Zeydan şunları söyledi:

"Adaletsiz bir şekilde 5 yıllık bir süre boyunca rehin alındık"

"Öncelikle 5 yıl aynı hücrede kaldığım saygı değer Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş’a onunla geçirdiğim o 5 yıl İçin o 5 yılın her anı bana büyük onur kattı. Ondan çok şey öğrendim. Onun için öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Bu süreçte HDP genel merkezine, Eş Genel Başkanlarımıza bütün milletvekillerimize, bütün avukat arkadaşlarımıza, bizimle büyük dayanışma gösteren dualarını, desteklerini bizden esirgemeyen değerli halkımıza, cezaevlerinde uzun süredir kalan siyasi tutsaklara be Edirne il örgütüne, Hakkari il örgütüne bütün arkadaşlara bu dayanışmayı gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum.

Bizler seçilmiş halk temsilcileriydik maalesef hukuksuz, adaletsiz bir şekilde 5 yıllık bir süre boyunca rehin alındık. Dolayısıyla bize bahşedilen bir şey yok."

"Aynı AKP milletvekilleri gibi CHP milletvekilleri gibi halkın iradesiyle milletvekili seçilmiştik"

"Biz de aynı AKP milletvekilleri gibi CHP milletvekilleri gibi hatta onlardan daha fazla yüzde ile halkımızın teveccühüne layık olmuş ve halkın iradesiyle milletvekili seçilmiştik. Maalesef bu süreçte millet iradesine bir darbe yapıldı ve halkın seçtiği millet vekilleri, eş genel başkanları tutuklandı. Dolayısıyla biz elbetteki toplumsal barışı sağlamak adına, akan kanın durması adına, çoğulcu, özgürlükçü, eşitlikçi bir Anayasa temelinde demokratik bir Cumhuriyeti inşa etmek adına, yüreği sevgi dolu, iyilik dolu, umut dolu, merhamet dolu, barış dolu milyonlarla birlikte on milyonlarla birlikte bugün halen cezaevlerinde tutulan başta Eş Genel Başkanlarımız sayın Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ olmak üzere bütün önceli dönem eş genel başkanlarımız ve bugün burada çıktığım cezaevinde bulunan Sayın Hakkari milletvekilimiz Leyla Güven ve Yüksekova Belediye Eşbaşkanımız Remziye Yaşar ve bütün siyasi tutsakların serbest kalması için demokratik siyaset mücadelemize devam edeceğiz. Dolayısıyla Türkiye halklarına mutlaka onurlu, özgür yaşamı barış içerisinde huzur içersinde mutlaka armağan edeceğiz."